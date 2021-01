Pier 21 recebe a feira 'Catavento' com programação variada neste fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: FELIPE COSTA/Divulgação)

O Pier 21, shopping localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília, recebe a primeira edição da feira Catavento. Com programação neste sábado e domingo, 28 e 29 de janeiro, das 12h às 22h, o evento trará diferentes expositores, atividades e degustações de sorvetes e açaí.

Artesanatos, roupas, quadros, óleos essenciais, plantas, acessórios, itens relacionados a moda, entre outros produtos poderão ser encontrados na feira. Além disso, na programação, existem atividades destinadas ao público infantil como, por exemplo, balão mania, realizada pela equipe RDR Recreação & Eventos, entre 14h e 15h.

Cada dia da programação será reservado para uma degustação específica. No primeiro, será a nova linha de açaí da Vai Bem Gelados, marca de Brasília. No segundo, o cardápio da vez serão os sorvetes do Deu Bom. Todos podem ser encontrados na praça Rosa dos Ventos, das 16h às 20h.

Serviço

Primeira edição da feira Catavento

No shopping Pier 21, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul. Em 28 e 29 de janeiro, de 12h às 22h. Feira com programação destinada para todos os públicos e expositores. Entrada gratuita no shopping.