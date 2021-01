BBB21: Primeiro ''queridômetro'' da temporada tem duas bombas e uma cobra

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/GShow)

O painel do chamado "queridômetro" apareceu para os participantes do BBB21 pela primeira vez na temporada no fim da manhã desta quarta-feira (27/1). Embora muitos tenham gostado do que viram, teve quem reclamou e pediu explicações.

A maioria das avaliações foram positivas, com todos os confinados oscilando entre o coração e o sorriso do smile. Apenas três emojis escolhidos não seguiram a tendência de pegar leve. Camilla de Lucas recebeu uma bomba e não entendeu o que o símbolo significa. "Quem me deu a bomba me explica o que é que é bomba", pediu.

A outra bomba foi para Juliette, que, em tom de ameaça, pediu, que alguém dissesse porque mereceu tal emoji.

Já Kerline recebeu a figurinha de cobra e demonstrou que não ficou nada satisfeita. Mas ela logo soube o que aconteceu. Fiuk confessou que foi ele que deu a cobra a Kerline por conta de uma brincadeira que ela fez mais cedo e ele não gostou. Será que vai ter troco?

No queridômetro, os brothers distribuem emojis de sentimento que têm com relação aos outros jogadores do reality show. Os votos são secretos e podem servir para disseminar a discórdia e até desencadear uma briga.