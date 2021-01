Aventuras fantÃ¡sticas

D » Devana Babu*

Nascido em Salvador e, atualmente, morador na Cidade Ocidental (GO), o professor de inglês Saulo Alves acaba de lançar o primeiro livro da carreira literária. As crônicas de citarion (Editora Lux, 94 páginas) é uma história de fantasia infantojuvenil ambientada em uma terra ficcional, na qual raças parecidas com a humana, mas com algumas peculiaridades, convivem nem sempre harmoniosamente.

Um grupo de amigos pertencentes à raça meligut, cujos indivíduos vivem, em média, 150 anos e medem cerca de 30cm de altura, terão de enfrentar, juntos, alguns perigos para salvar um amigo e o povo deles. Dren, a protagonista, é uma estudante que está se preparando para assumir o cargo de milenar, um meligut que, por meio de uma fórmula, pode viver por mil anos e tem a responsabilidade de manter toda a sabedoria escrita de seu povo. “Ela já estuda há algum tempo, conhece alguns segredos e poções, e isso vai se fazer bastante útil durante o trajeto”, explica o autor, em entrevista ao Correio.

Em circunstâncias misteriosas, porém, alguém rouba a gema, que é o ingrediente principal para fazer a fórmula, e enfeitiça o amigo Merch. Dren se juntará aos amigos Zoer, um estudante de poções, Ters, um caçador, e um amigo misterioso que apareceu recentemente, e se apresenta como Trait, para encarar essa aventura.

A aventura de Saulo, como escritor, começou desde cedo. É fã deste tipo de literatura, devorando autores como Tolkien, C.S Lewis, Júlio Verne, e o brasileiro André Vianco. “Tive uma vontade de criar o meu próprio mundo, minhas próprias aventuras. Sempre alimentei esse sonho, mas nunca o coloquei em prática, talvez, por receio das críticas. Mas, a vontade foi crescendo, então decidi escrever”, diz.

Outro soteropolitano, o escritor e produtor audiovisual Dan Hudson também acaba de lançar um livro infanto-juvenil de fantasia. Détrius — A guerra dos dois mundos, lançado em formato digital, traz muita ação e crítica social com personagens mitológicos como Zeus, Poseidon e Cronos. Na trama, uma Terra devastada e desprovida de recursos naturais se contrapõe ao recém-descoberto planeta Détrius, conhecido por abrigar seres mágicos e enigmáticos.

