Podcast 'Modus operandi' estreia série sobre crimes reais no YouTube da Netflix

RP Roberta Pinheiro

(crédito: Modus operandi/Divulgação)

Depois do sucesso do podcast de crimes reais, as 'operanders' Carol Moreira e Mabê Bonafé, responsáveis pelo Modus operandi, estreiam uma série no YouTube em parceria com a Netflix Brasil. Além do crime é uma minissérie de seis episódios, publicados a cada quinze dias, sobre as produções true crime da plataforma de streaming. Na estreia, nesta quinra-feira (27/1), as jovens apresentam detalhes de Don't f**k with cats.

"É uma linguagem completamente diferente, fora que o tamanho é bem mais curto. Então, resumir tudo e ainda dar informações novas foi bem diferente para gente", detalha Carol Moreira.

Criado oficialmente em 2019, o Modus operandi formalizou trocas, conversas e compartilhamentos que as amigas já tinham sobre produções true crime e as teorias por trás de cada assassinato. Antes das gravações, as duas se debruçam sobre livros, documentários, matérias jornalísticas e todas as informações disponíveis sobre o crime.

Este ano, além da minissérie com a Netflix, que por enquanto só terá esta temporada, as duas estão escrevendo um livro que será lançado pela editora Intrínseca. "O livro é outra abordagem também. Ele será um guia do true crime do começo ao fim do processo. Desde o crime em si, quem trabalha na área de investigação, perfil de criminosos, até chegar no julgamento e no cárcere", descreve Carol.

Para os fãs, Carol e Mabê adiantam que 2021 reserva ainda mais novidades, mas por enquanto, são mantidas em segredo. Enquanto isso, os episódios do podcast continuam a todo vapor, sendo divulgados dois por semana, e a minissérie a cada quinze dias.

Redes sociais

A partir do podcast, Carol e Mabê abriram espaço para que outras pessoas pudessem se juntar nessa “conversa” sobre crimes reais. Nas redes sociais, as duas expandiram a produção de conteúdo para outras mídias, sugerindo dicas de séries, filmes e documentários dentro deste universo, e criando uma comunidade.