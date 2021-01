Ex-BBB Ariadna comemora 10 anos de fotos na Playboy com novo ensaio

CB Correio Braziliense

Ariadna Arantes participou do BBB11 - (crédito: Reprodução/Instagram)

"Existem mulheres de todos os jeitos e formas e personalidades. Mulher padrão não existe". É assim que Ariadna Arantes, participante do BBB11, comemora novo ensaio nua. Os bastidores estão no Instagram dela e o resultado poderá ser visto no fim de fevereiro nas páginas da Spicy Fire Magazine.

O novo ensaio vem para comemorar os 10 anos da primeira vez que a ex-BBB posou nua, para a revista Playboy. Levantando a bandeira da mulher normal, Ariadna fez questão de que as fotos não fossem retocadas em programas como o photoshop.

"Aceitei esse convite para quebrar paradigmas", afirma, em legenda do vídeo postado no Instagram. "Mesmo estando com curvas, eu decidi representar a mulher normal. Sua beleza existe. Está em cada centímetro do seu corpo. Está na sua alma e em seu coração", continua.