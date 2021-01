Luísa e os Alquimistas, Tuyo e Dingo Bells estarão no SXSW 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Luísa e os alquimistas/Divulgação)

O South by Southwest (SXSW), festival de tecnologia e cultura que reúne atrações de diversos países, acaba de anunciar a primeira lista de atrações da edição de 2021. Três bandas brasileiras foram escaladas para a programação: Luísa e os Alquimistas, de Natal (RN), Tuyo, de Curitiba (PR), e Dingo Bells, de Porto Alegre (RS).

Consolidado como uma das maiores vitrines para a música independente no mundo, o evento teve a edição de 2020 cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. Geralmente sediado em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, festival terá edição on-line de 16 a 21 de março. Confira a lista completa neste link.