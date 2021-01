Monja Coen parte da pandemia para falar sobre autoconhecimento em novo livro

CB Correio Braziliense

'O bom contágio', escrito pela Monja Coen, é um guia para trazer leveza e autoconhecimento em tempos difíceis. (foto: Grupo Editorial Record)

A monja Coen Roshi lançou recentemente o livro O bom contágio, que faz uma reflexão sobre o momento difícil para a sociedade marcado pela pandemia da covid-19. Sem deixar de lado medos e angústias, o livro traz episódios biográficos e relatos do dia a dia para falar sobre a alegria, a compaixão, a doação, entre outros temas que traçam um caminho de reconexão e alinhamento.

Oferecendo um guia em direção ao autoconhecimento, Monja Coen aponta o longo, porém recompensador, caminho do bem e da verdade. Ela descreve como uma tragédia social pode também ser um momento de avaliar a vida, a sociedade e encontrar uma chance de reconexão e realinhamento. Com escrita fluida e capítulos curtos, Coen apresenta elementos da teoria budista, reforçando a importância da prática e da atitude desperta. Principalmente diante de eventos que possam “pôr em xeque as amarras mundanas, além da própria fé”.

Segundo o livro, a sabedoria e compaixão são inseparáveis, e ambas são necessárias para despertar e fazer o bem para si e para todos e não permanecer alheio à violência, ao racismo, ao ódio. “Se despertarmos, há chances reais de reparação e recriação da realidade comum. O bom contágio requer mente e coração abertos para promover uma conversa sincera sobre as dores da vida e a admirável capacidade do ser humano de se adaptar”, descreve a sinopse.

A autora é fundadora da Comunidade Zen Budista do Brasil, com sede em São Paulo. Teve seu primeiro contato com o zen-budismo no Zen Center de Los Angeles, onde fez os votos monásticos em 1983. Em um mosteiro feminino de Nagoya, no Japão, se graduou como monja especial, retornando ao Brasil em 1995, como missionária da tradição Sôtô Zenshû, servindo o Templo Busshinji, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Atualmente apresenta o programa Momento Zen na rádio Vibe Mundial e tem o podcast Despertar Zen. É autora de diversos livros, entre eles Verdade? e A monja e o professor.



O bom contágio

Da Monja Coen. Ed. BestSeller - Grupo Editorial Record, 144 páginas. R$ 34,90. O bom contágio é uma reflexão necessária e honesta da Monja Coen Roshi sobre um momento tão difícil para a sociedade: a pandemia global causada pela covid-19. Mostra como uma tragédia social pode ser um momento para avaliarmos seriamente a vida, a sociedade e encontrar uma chance de reconexão e realinhamento.