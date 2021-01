Karinah, expoente do samba e do pagode, apresenta novo single de trabalho

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Fioravante)

Expoente do samba e do pagode, a cantora Karinah apresentou o novo single de trabalho Insegurança zero – a mãe tá on, que chega para fechar o ciclo de um projeto composto de cinco EP’s. Inspirada na própria artista, a nova composição é assinada por Rodrigo Oliveira, Cleitinho Persona e Eliseu Henrique, parceiros em diversas canções da cantora. Também está disponível ao público, o videoclipe que acompanha o single.



A cantora Karinah apresentou o novo single de trabalho 'Insegurança zero – a mãe tá on', disponível no YouTube e plataformas de música. (foto: Bruno Fioravante)

“Essa música chegou em minha vida de uma forma muito carinhosa. Meus amigos mais íntimos me chamam de mãe. No WhatsApp quando me mandam mensagens, sempre escrevem 'a mãe tá on? ou tá off?'. Sou cheia de compromissos, mas sou mãe, mãe de abraçar e cuidar de tudo ao meu redor, sou artista, sou super ativa, e por aí vai”, declarou a cantora, em nota de divulgação. Ao final de 2020, ela teve grande destaque com o sucesso Melhor que nada, faixa do EP 02 em parceria com o grupo Sorriso Maroto.

O novo single faz parte do EP Completo, que encerra o ciclo de cinco lançamentos de EP’s realizados pela artista desde 2019. Além da composição inédita, o EP conta com as músicas Amor inabalável e Libertação e reúne todos os EP’s anteriores.

Trazendo uma estética vintage, todo o projeto conta com cores vibrantes e coloridas nos layouts das capas e nos cenários. O fotógrafo e videomaker Bruno Fioravanti é quem assina a direção do clipe do novo single. Já a direção geral ficou por conta da K2D Produções, empresa de Karinah e seu marido, Diether Werninghaus.