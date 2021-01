Sessão da Tarde:'Os Smurfs 2' é exibido nesta sexta (29)

CB Correio Braziliense

(crédito: Sony Pictures)

Os Smurfs se unem aos novos amigos humanos para resgatar Smurfette, que foi raptada pelos ‘danadinhos’ a mando do vilão Gargamel. Isso porque ela conhece um feitiço secreto que pode transformar a mais nova criação do malvado feiticeiro em verdadeiros Smurfs. Essa será a história contada na Sessão da Tarde, desta sexta-feira (29/1), na Rede Globo.



O objetivo de Gargamel com a tentativa de criar novos Smurfs é infiltrá-los no mundo dos Smurfs e assim facilitar a captura de todos. Infelizmente, para o vilão, o experimento não dá certo: ainda falta a marcante coloração azul que só será possível com a captura de Smurfette, já que ela conhece o feitiço. Para o resgate, o Papai Smurf recorre aos novos amigos humanos, dentre eles Patrick Winslow e Victor Doyle. Além do gato Cruel, os protagonistas terão de enfrentar os ‘danadinhos’ liderados por Vexy e Hackus.