'A força do querer' nesta sexta (29/1): Bibi dá surra em Carine

O destaque desta sexta-feira (29/1) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. A produção das 21h terá mais um extremo de Bibi (Juliana Paes). Não é de hoje que Carine (Carla Diaz) e Rubinho (Emilio Dantas) trocam flertes, mas agora a notícia vai chegar no ouvido da Perigosa que vai dá uma surra na outra.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos

Karina tenta avisar Bianca sobre a confusão, mas a menina não atende a irmã. Di Ferrero apresenta Nando Rocha no palco. Pedro e Karina seguem discutindo. Sol invade o palco e faz sucesso cantando com a banda. João e Wallace gravam a cena, e Bianca reconhece a menina. Pedro admira Karina. Após o show, Sol tenta falar com Di Ferrero. Pedro assiste ao vídeo de Sol no celular de João e convida a menina para formar uma banda. Nando conta para Di Ferrero que atravessa uma maré de azar. Romântica, Bianca incentiva Karina a se abrir para gostar de alguém, sem saber que as duas suspiram por Duca. Sol comemora seu dia de conquistas. Bianca se prepara para encontrar Duca na madrugada, mas é surpreendida por Gael.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Lindaura conta a Samuel que Ester conseguiu a guarda de Laurinha. Quirino hesita, mas aceita se encontrar com Doralice, que pede ao marido que a ajude na adoção de Beatriz. Hélio não aceita receber a visita dos pais na prisão. Manolo vai à casa de Dionísio, fingindo não tê-lo reconhecido, e sugere ao empresário que sua neta Aurora trabalhe para ele como cozinheira. Guiomar pede a Muniz que abra um processo para Dionísio reconhecer Candinho como seu filho.

Haja coração



Classificação indicativa 10 anos

Beto afirma a Tancinha que o amor que sente por ela o transformou. Apolo e Tamara passam a noite juntos. Adônis revela a Shirlei que está apaixonado por ela. Cris e Felipe presumem que Vitória não aceitará Shirlei como namorada do filho. Camila sofre um golpe e tenta fugir, mas acaba desmaiando. Rebeca janta com Agilson, que diz que está apaixonado por ela. Francesca acredita ter visto Guido. Tancinha flagra Apolo e Tamara se beijando.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Bibi se revolta contra Jeiza e liga para Rubinho. Yuri comenta com Heleninha que uma moça lhe perguntou sobre a caixa de luz da casa de Aurora. Irene provoca Joyce, e Ruy se irrita. Dantas atende a uma ligação de Irene no celular de Mira e confirma que as duas estão mancomunadas. Rubinho arma para levar Bibi de volta para a comunidade. Abel lamenta o fim do noivado de Zeca e Jeiza. Orientada por Irene, Mira confessa a Dantas a amizade das duas. Bibi agride Carine por causa de Rubinho, e Sabiá se preocupa. Ruy confronta Irene. Jeiza se incomoda ao ver Zeca beijando uma mulher.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

José Ricardo diz para Junior que acredita que Miguel está vivo. Junior questiona Valentina, que garante não saber de nada. As Chiquititas doam a comida do casamento de Junior e Maria Cecilia para moradores de rua. Paçoca (Rafael Miguel) aparece e tenta atrapalhar, mas Rafa lhe impede. Mosca, Binho e Thiago encontram um bebê numa caixa de papelão no parque. Eles levam o bebê para o orfanato. José Ricardo diz para Junior que se Miguel estiver vivo, pode tentar levá-la para a fazenda. Gabriela expressa sentimentos e reações às coisas que vê na fazenda. Miguel conta tudo o que aconteceu antes do acidente, desde o relacionamento entre eles, aos problemas que enfrentou com José Ricardo e o acidente de helicóptero há 13 anos. O rapaz diz que nunca deixou de pensar em seu amor, Gabriela. Emocionada, ela passa a mão no rosto dele. Mili vai até a mansão dos Almeida Campos. Valentina vê que a menina está com uma corrente com o pingente. Ao descobrir que a joia é de Mili, Valentina percebe que a menina deve ser sua verdadeira neta, filha de Miguel e Gabriela. Mili diz que Sofia lhe presenteou com a corrente antes de morrer e tem certeza que o objeto é uma ligação entre ela e seus pais. José Ricardo entra e vê a corrente na mão de Valentina. Mili diz que foi até a mansão por estar preocupada com o desaparecimento de Gabriela. Mili também aproveita para contar sobre o sonho que teve com José Ricardo. A menina enfatiza que parece mais uma lembrança e gostaria de saber se isso realmente aconteceu. José Ricardo diz que isso não aconteceu. Mili responde que acha estranho, pois possui a cicatriz no mesmo joelho em que caiu no sonho. Sozinha no quarto, Valentina vibra a descoberta de que Mili é sua neta. Eduarda se desespera ao perceber que Maria Cecília está pensando em desistir do casamento com Junior para ficar com Tobias. Maria Cecília diz que não fará isso. As crianças cuidam do bebê. Fernando e Carol insistem mais uma vez para que Dani realize o tratamento para ela voltar a andar. Tobias faz uma coletiva de imprensa para dar uma satisfação para todos os fãs sobre a farsa do personagem Tomás Ferraz. Tobias reafirma que criou Tomás para poder ser aceito pela família de sua então namorada. Valentina faz várias perguntas para José Ricardo: "Você se lembra do colar com pingente de rosa que o meu filho (Miguel) deu de presente para a Gabriela? Aquele que se perdeu quando a Gabriela foi grávida para aquela fazenda?". José Ricardo diz que não se lembra. Valentina diz que encontrou o objeto e que ele está com Mili. A mulher revela que aquela joia é única e que Sofia deu o colar para a Mili. Valentina garante que para ela ter esse pingente só pode haver uma explicação e pede para ele parar de mentir. Os dois discutem. Valentina pergunta se Mili é filha de Miguel e Gabriela. José Ricardo acaba assumindo e grita que Mili é sim a filha de Gabriela. Valentina diz que contará isso para todos e que levará ele para a justiça. José Ricardo ameaça Valentina e diz que acabará com o orfanato se qualquer um souber da verdade. Carmen aparece e interrompe a discussão.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos



Com o dinheiro que roubou de Gonçalo com a ajuda de Branca, Josefina compra uma passagem de avião para fugir com Roberta para a Suíça. Renata, muito emocionada, se despede dos empregados da fazenda e diz que nunca mais voltará à Bonita. Augusto expulsa Aníbal de sua fazenda. Ele vai se despedir de Alison e ela pede que ele fale com Carlos e fique trabalhando na fazenda. Padre Severino visita Álvaro na prisão e conta que Ezequiel se suicidou. Álvaro diz ao padre que com ele preso e Ezequiel morto Augusto já não tem nenhuma testemunha de suas maldades. Isidro envia ao investigador as impressões digitais que estão na certidão de nascimento original de Roberta. Antonio visita Marina e descobre que ela viajou com Saúl e não sabe nada de Jerônimo. Josefina telefona para Roberta e Germano ouve boa parte da conversa sem que ela perceba. Antonio visita Renata na mansão dos Monterrúbio e conta que Jerônimo não fugiu com Marina.

Triunfo do amor



Autoclassificação escolhida pela emissora de 10 anos. Aguardando atribuição de classificação indicativa definitiva pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública



Maximiliano diz ao pai que vai sentir muito a sua falta. Helena cobra mais atenção de Max, diz que se sente abandonada e volta a afirmar que nunca lhe dará o divórcio e, que se a abandonar nunca mais verá seu filho. Vitória tenta abraçar a filha, mas Fernanda a despreza. Max, desolado, diz a Maria Desamparada que seu pai foi embora de casa e do país. Max pergunta a Maria se ela odeia sua mãe. Maria diz que não é ódio, mas lhe doeu muito que os tenha separado e que a tenha perseguido como se fosse uma delinquente. Dona Bernarda, de forma cruel, diz a Maria Desamparada que seu pai está morto e que sua mãe está viva, mas não quer saber nada dela. Maria suplica para que lhe diga quem é sua mãe, mas Bernarda se nega. Bernarda também pede a Maria que não procure João Paulo por que ele tem muitos afazeres na igreja.

Gênesis



Classificação indicativa 10 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.