Participante é expulso do Big brother Portugal por fazer gestos nazistas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

O participante Hélder Teixeira foi expulso do Big Brother Portugal nesta quinta-feira (28/1) por fazer gestos nazistas várias vezes enquanto dançava e durante uma conversa com outros participantes. O Big brother Portugal exibe atualmente a temporada Duplo impacto, em que ex-participantes voltam à casa e têm uma segunda chance de vencer o programa.

Antes de ser expulso, Hélder estava no que parecia ser o quarto do líder conversando com outros participantes quando fez gestos nazistas seguidamente. A colega de confinamento Helena alertou a Hélder que o que ele estava fazendo "é péssimo" e pediu para que ele abaixasse os braços, pois Hitler foi "o pior ditador da história". Hélder disse que era uma brincadeira, concordou que Hitler era "o pior mesmo", mas que ele não poderia deixar de levar em conta que o nazismo "faz parte da história".

O mesmo argumento foi usado mais tarde, quando Hélder dançava na sala e incluiu gestos nazistas na coreografia. Mais uma vez colegas alertaram que ele poderia estar ofendendo várias famílias que foram vítimas do nazismo, o que era grave. O rapaz disse apenas que "não é grave nada. Ele (Hitler) faz parte da história".

Ao expulsar Hélder, a TVI, emissora que exibe o programa em Portugal, afirmou que "há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que você fez simboliza milhões de mortos".

O comunicado continua dizendo que Hélder "sabe melhor que ninguém a importância das palavras e gestos no Big brother. Por tudo isso, Hélder, deixou de ser bem-vindo na minha casa. Está expulso do Duplo impacto. Pode se despedir dos seus companheiros e deixar a minha casa."