Mistura sonora que deu certo

(crédito: Duda Beat e Nando Reis lançam EP composto por seis faixas)

Uma flor em tons rosados foi o elemento escolhido para ilustrar a capa do novo EP de Duda Beat e Nando Reis. A escolha simboliza uma imersão nos sentimentos dos compositores que, assim como as flores, se adaptam um ao repertório do outro. O trabalho chegou às plataformas digitais de música na semana passada e apresenta seis canções produzidas por Lux & Tróia e Felipe Cambraia e mixadas por Arthur Luna.

Com Duda Beat & Nando Reis, os artistas escolheram um assunto que falam com propriedade para se inspirar: as canções marcantes da carreira deles, agora, com novas roupagens sonoras. “Escolhi músicas que me tocavam, que me emocionavam, mandei a lista para Nando e ele topou na hora. A seleção foi feita de uma maneira pessoal mesmo. Tenho memórias afetivas fortíssimas dessas músicas”, conta Duda Beat em entrevista ao Correio.

Já no começo do trabalho fica marcada a sintonia dos dois, que se conheceram durante uma live na quarentena. “Já tinha ouvido e visto vídeos dela (Duda), mas nos falamos pela primeira vez na live que fizemos no Dia dos Namorados com a Anavitória. Depois conversamos, gostei dela. Daí, ela me convidou para fazer esse projeto. Sou um convidado dentro de um show dela e ficou tão bacana, que decidimos lançar um EP”, lembra Nando Reis. O álbum é resultado de outra transmissão, a Encontros tropicais, gravada ao vivo no Circo Voador, em setembro.

Os novos arranjos são marcados pela multiplicidade sonora. Em meio a batidas eletrônicas e marcações no violão, a interpretação explora os extremos da percussão e das letras para enfatizar as emoções deles e as do outro lado, as dos ouvintes.

Além de promover o encontro, o momento de isolamento também foi responsável por dar vez a novas atividades. Isolado em uma casa no interior, junto aos filhos e netos, o paulistano se aventurou como youtuber e reúne mais de um milhão de inscritos. No canal, Nando faz reflexões, conta histórias das composições e mostra um lado mais íntimo. “Esses vídeos são importantes para mim e foi um aprendizado muito grande, pois me fez desenvolver uma forma muito minha de falar e criar vídeos”, destaca.

Duda Beat trabalha a todo vapor no lançamento do disco depois do sucesso de Sinto muito. A previsão é de que chegue ainda no primeiro semestre deste ano. “Vai ter sofrência, amor não correspondido, mas vejo que é de uma maneira mais madura. Se a pessoa não quer, tudo bem. Vamos seguir em frente. E vai ter também sobre amor correspondido. Minhas músicas trazem muito de mim, das minhas vivências. Para mim, é natural que esse álbum traga uma visão mais madura e pé no chão do amor, mesmo daquele que não cria raiz”, adianta.

O trabalho foi importante para a pernambucana se manter bem durante esse período tão atípico. “Tentei respeitar meu tempo, minhas sensações. Vivemos algo inédito, não tinha nem cartilha sobre como se comportar em uma pandemia. Acolhi os dias em que estava triste, angustiada. Tentei meditar também, que me ajudava muito”, relata.

Duda Beat & Nando Reis

De Duda Beat e Nando Reis. Pela Relicário, 6 faixas. Disponível em todas as plataformas digitais de música.