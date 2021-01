Ex-Malhação tem conta no OnlyFans, mas recusa filme pornô

RN Ronayre Nunes

Marlon Schuck cresceu. O ator de 33 anos, conhecido nacionalmente pelo trabalho como Pepe na novela teen Malhação entre 2012 e 2015, agora bomba na internet com sua página no OnlyFans, onde comercializa conteúdo erótico. O trabalho, entretanto, não deve levar o gaúcho às telas de um filme pornográfico tão cedo.



"Semana passada recebi, de uma produtora internacional, um convite para fazer pornô em Los Angeles. Não tenho preconceito algum, sou um apreciador de vídeos assim. São atores, existe diretor, direcionamento de cena, um roteiro, uma equipe toda envolvida pra gerar conteúdo. Mas não sigo essa linha, e não quero no momento. A gravação seria em Puerto Vallarta, no México, durante 13 dias gravando, R$ 500 por cena. Mas não me chama atenção. Ensaio nu, faria sim", contou o ator à revista Quem.

E por falar em ensaio nu, o gaúcho tem uma conta no OnlyFans onde bomba vendendo conteúdo erótico. O moço cobra em dólar (US$ 18,99, para ser mais exato) para que o público possa acessar as 17 publicações (até o momento). No Instagram, Schuck ostenta quase 90 mil seguidores.

Sobre o trabalho, Schuck contou todos (todos mesmo) detalhes: "O conteúdo que posto no perfil, não tem nada explícito, mas quando um assinante me chama no privado pedindo algo (bunda, pênis, gozo, tomando banho...) eu envio com uma cobrança (um valor diferenciado dependendo do conteúdo). Isso varia muito, de R$ 5, uma foto simples, a R$ 100, um vídeo mais caprichado. Posso fazer com gozada, um banho com masturbação, alguns gostam de ver a bunda de pertinho e que eu a acaricie".

Em relação às críticas pelo trabalho, o ator é enfático: "As pessoas devem quebrar esse tabu de achar o corpo nu e o sexo uma 'banalidade'. Tratam o nu e o sexo como um pecado, mas essas mesmas que julgam são as que adoram uma 'sacanagem'".