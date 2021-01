Enfermeiro grita muito e viraliza ao tomar vacina contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil; /Agência Brasil)

Um vídeo viralizou nas redes sociais após um enfermeiro tomar a vacina contra o covid-19, em São Paulo. Em maio a grtios desesperados, ele segura o braço forte e não consegue parar de mexer as pernas. Ao fundo, as pessoas ao redor dão risadas da situação, mas muita gente se identificou com o profissional nos comentários das redes sociais. Inclusive o comediate Tirullipa, que compartilhou as imagens com a legenda: "Ela me representa kkkkkkkkkkkkk Eu quando for tomar a vacina do COVID 19 rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs."

Em entrevista ao UOL, o enfermeiro Milton dos Reis Francisco, 41, afirmou que tem pavor de agulhas, mesmo atuando há 19 anos na área. "Administrar qualquer medicação [em pacientes] é tranquilo. Mas, receber a medicação em mim é sempre complicado. Deve ser trauma de infância", disse.

Mesmo assim, o enfermeiro defende a vacinação, mesmo com medo. "Apesar do pavor de agulha, optei pela proteção. Decidi pela segurança da vacina."