Sessão da Tarde:'Tudo por um popstar’ é exibido nesta segunda (1º)

CB Correio Braziliense

(crédito: Tudo Por um Popstar/Divulgação)

A banda pop Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas, anuncia que irá tocar no Brasil. Fãs do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha fazem de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show em outra cidade. Essa será a história contada na Sessão da Tarde, desta segunda-feira (1º/2), na Rede Globo.



Assim que a banda anuncia a turnê mundial, com show inédito no Brasil, no Rio de Janeiro, as garotas decidem fazer de tudo para conseguir realizar o sonho de ir ao encontro dos astros. Mas para isso, as três amigas entrarão na aventura mais maluca de suas vidas, contando com a ajuda da prima de Manu, Babette. O que elas não esperavam é que, além de enfrentar os pais, terão que lidar com os ingressos esgotados e o fato de que Dani, a garota mais popular do colégio, também irá para o show e fará questão de provocá-las. Confira o trailer:







O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome da escritora brasileira Thalita Rebouças e traz no elenco as atrizes Maisa Silva, Mel Maia e Klara Castanho, além do youtuber Felipe Neto.