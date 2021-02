Espetáculo de dança contemporânea 'Mamadook' estreia on-line

CB Correio Braziliense

(crédito: Tayla Retratos e Oneclic/Divulgação)

Estreia, neste sábado (6/1) e domingo (7), o espetáculo on-line de dança contemporânea Mamadook, da companhia brasiliense Foco Cia de Dança. A transmissão será realizada às 19h pelo canal oficial da companhia no YouTube. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 10 (meia-entrada). Em cena, oito bailarinos dão vida a uma deusa pagã que rege as forças e a vida na Terra.

A apresentação ressalta a mulher e o ambiente desrespeitoso onde a figura feminina é enquadrada, além de mostrar a divindade presente em cada mulher desde a antiguidade até os dias atuais.

“Mamadook vem de mamute. Nesta peça queremos revelar a mulher como a primeira do mundo e mãe de todos nós por meio de um balé que dialoga com a antiguidade e com a modernidade. A deusa é nossa história e, na dança, ela é colocada sempre como o ponto inicial da humanidade”, explica o coreógrafo Cesar Dias, em material de divulgação.

Ensaiada a distância e depois presencialmente, a produção foi gravada no fim de 2020 por bailarinos da capital federal. Neste ano em apresentação no Cine Drive- in Brasília teve lotação de público em duas sessões realizadas em 19 de janeiro.

“E contamos com tradução em libras realizada pelo intérprete Raphael dos Anjos e caderno em braile. Queremos que todos possam assistir”, ressalta a produtora e bailarina Naedly Franco.





Apresentação de Mamadook

Em 6 e 7 de fevereiro, às 19h, no YouTube. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 10 (meia-entrada). Não recomendado para menores de 16 anos.