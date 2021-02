Coachella: Festival é cancelado mais uma vez em razão da pandemia da covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: COACHELLA/ REPRODUÇAO)

Após dois adiamentos, o festival Coachella estava previsto para ocorrer em abril de 2021. No entanto, a festa foi cancelada devido a atual situação sanitária de Riverside County, nos Estados Unidos, local onde o evento é realizado. O prefeito da cidade publicou um tuíte em que afirma ter assinado uma ordem de saúde pública a fim de cancelar eventos com grandes públicos.



Due to the pandemic, Public Health Officer Dr. Cameron Kaiser today (Jan. 29) signed a public health order canceling Coachella Valley Music and Arts, Stagecoach Country Music festivals planned for April 2021. We look forward to when the events may return. https://t.co/YAIn8uTea9 — Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) January 29, 2021

Os shows estavam previstos para os dias 9 a 11 e 16 a 18 de abril. Em março do ano passado, a edição 2020 foi remarcada para outubro e cancelada definitivamente no meio do ano, levando em consideração a situação da pandemia.

Desta vez, a iniciativa governamental vale para os próximos meses para evitar uma nova onda de contaminação por covid-19. Segundo o jornal Los Angeles Times, o documento afirma “buscar a redução de casos e da exposição ao vírus, freando a rápida ação da covid-19”.

Além disso, a ordem pontua o grande poder de contaminação das novas cepas da doença, visto que “se houver detecção em festivais como o Coachella, o escopo e o número de pessoas que poderiam se concentrar tornam inviável um rastreamento”.

A produção ainda não informou a nova data do festival, que trazia no lin-up original as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar.