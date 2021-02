'Garota exemplar' é exibido na 'Tela quente' desta segunda (1º)

CB Correio Braziliense

(crédito: 20th Century Studios)

A Tela quente desta segunda-feira (1º/2) exibe o suspense Garota exemplar (Gone girl). O longa-metragem acompanha o desaparecimento de Amy Dunne (Rosamund Pike), que ocorre no dia de seu aniversário de casamento.

Quando as aparências de um relacionamento feliz começam a desmoronar, Nick (Ben Affleck), marido dela, passa a ser o principal suspeito. Com a ajuda da irmã gêmea dele, Margo (Carrie Coon), o homem tenta provar a inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente aconteceu com a esposa.





O filme, que vai ao ar na programação da TV Globo às 23h10 desta segunda-feira (1º), é uma produção de 2014, dirigida por David Fincher. Não recomendado para menores de 14 anos.