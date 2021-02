Curta o Curta abre seletiva para festival em comemoração aos 20 anos do projeto

CB Correio Braziliense

(crédito: COC/ Divulgação)

Em comemoração ao aniversário de 20 anos do projeto, o Curta o Curta (COC) realizará um festival a partir da seleção de 20 filmes produzidos desde o ano 2000. Cada curta-metragem selecionado ganhará R$ 500 pela participação no evento. A programação será on-line e ocorrerá em 12, 13 e 14 de março, pelo site oficial do projeto. As inscrições poderão ser feitas até 22 de fevereiro, também pelo site, com o preenchimento da ficha. Para mais informações, enviar e-mail para o endereço curtaocurta@gmail.com.

Poderão participar, filmes com até 15 minutos de duração, de todos os gêneros, feitos por brasileiros ou brasileiras, ainda que no exterior. O júri formado por Cavi Borges e Helena Ignez definirá os três destaques que receberão mais R$ 500, além do prêmio de participação no mesmo valor. O regulamento completo pode ser encontrado no portal Curta o Curta.

O festival foi idealizado por Guilherme Whitaker, criador do site de mesmo nome, em 2000. “O COC foi criado para dar mais espaço e visibilidade ao curta-metragem, pois na época não havia nenhum site que fizesse isso. Depois viramos uma empresa Ltda de distribuição de filmes e conseguimos nos manter (por um tempo), mas depois de 10 anos, falimos. No entanto, o site seguiu rolando ”, explicou Whitaker, em nota enviada à imprensa.

O produtor completou dizendo que nos últimos três anos, o site permaneceu sem atualizações. A repaginação da página, agora focada apenas na difusão de filmes e notícias relacionados ao curta nacional, marca uma nova fase do projeto. “Estávamos nos preparando para o relançamento do site, por conta dos 20 anos, quando ganhamos este edital para fazer o festival. Isso ajuda muito nessa nova fase [...]. Nosso lema segue sendo o de que ‘a luta por mais arte e mais cultura nunca foi, não é, nem nunca será em vão", destacou. O evento comemorativo deste ano está sendo viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc.

O festival é uma realização da WSET Multimídia em parceria com a KZL Filmes, com produção de GuiWhi e curadoria de Christian Caselli e Simone Rodrigues.



Serviço

Inscrições para Festival Curta o Curta

Pelo site oficial. Até 22 de fevereiro. Estão aptos a preencher a ficha de inscrição, filmes com até 15 minutos de duração, de todos os gêneros, feitos por brasileiros ou brasileiras, ainda que no exterior. O júri formado por Cavi Borges e Helena Ignez definirá os três destaques, entre os 20 já selecionados, que receberão mais R$ 500, além do prêmio de participação no mesmo valor. O regulamento completo pode ser encontrado no portal Curta o Curta. Inscrições gratuitas.