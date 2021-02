Emilio Dantas chora de saudades da avó assistindo ao The voice+

CB Correio Braziliense

Emilio Dantas não revela torcida no BBB21, mas gosta de Carla Diaz, Camilla, Fiuk e Projota - (crédito: Victor Pollak/TV Globo)

O ator Emilio Dantas é fã de reality shows. Em entrevista ao site do jornal Extra, o Rubinho de A força do querer contou que se emociona assistindo ao The voice+ e que não perde o BBB21.

No caso do The voice+, a ligação é emocional. Emilio perdeu a avó Zylla em 2014 e lembrou da matriarca com o reality musical. “Ela faleceu em 2014, aos 92 anos. Era uma pessoa da arte, do papo cabeça, muito carinhosa. Na semana passada, eu estava chorando de saudade por ter visto uma senhorinha cantando no The voice+ que me lembrou muito dela. Que falta que faz minha avó!", afirmou o ator, que estreia nesta terça-feira na série Todas as mulheres do mundo.

"Já me dá o maior nervoso porque penso que a galera vai enjoar da minha cara (risos). Pelo menos tem o BBB21 no meio. Já dá uma aliviada", brinca Emilio, referido-se à novela e à série. "Eu e Fabiula (Nascimento, esposa do ator) acompanhamos (o BBB) direto, estou viciadão no jogo.Carla Diaz e Fiuk são pessoas com quem convivi, mas não dá para determinar torcida. Até porque tem muita gente de que eu gosto ali também como Projota e Camilla de Lucas", revela.