Laerte publica charge e fala sobre covid-19: 'Doença difícil e perigosa'

Ed Estado de Minas

(crédito: Lança Filmes/Divulgação)

Após receber alta hospitalar, Laerte Coutinho publicou uma charge no Twitter e agradeceu o apoio que recebeu enquanto estava internada com covid-19.

"O impulso é dizer 'sarei', 'escapei', mas a 1ª pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo - sem isso não estaria de volta aqui. Gente que batalhou por um sistema de saúde eficiente, gente que povoa e dá movimento a esse sistema, gente que lembrou de mim, se preocupou, rezou, fez desenhos, emanou vibrações e comemorou as melhoras", escreveu a cartunista.

o impulso é dizer" “sarei”, “escapei”, mas a 1ª pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo - sem isso não estaria de volta aqui. + pic.twitter.com/rajrPOSmbm — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) February 2, 2021

"Fico muito, muito grata e comprometida com essa força toda. A doença é difícil e perigosa, estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa principal forma de vencer", completou.

Internação de Laerte

Laerte, de 69 anos, estava internada com coronavírus desde o dia 21 de janeiro, com passagem pela UTI, e teve alta hospitalar às 10h de domingo (31/1). Segundo o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), ela registrou uma progressiva melhora do seu estado clínico e continuará o tratamento para a covid-19 em casa.

A internação de Laerte foi divulgada por seu filho, o quadrinista Rafael Coutinho, em postagem nas redes sociais no dia 26 de janeiro. Ele dizia que seu estado ainda não era grave, mas que exigia cuidados. Depois disso, a cartunista foi levada para a UTI, onde ficou sob cuidados por dois dias, até a quinta-feira (28).

Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.

Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.

Desde 2009, Laerte assumiu sua identidade LGBT+ e suas charges passaram a representar, com frequência, situações vividas por crossdressers ou pessoas transgênero. (Com Estadão Conteúdo)