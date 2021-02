Baiana System lança 'Reza forte', single em parceria com BNegão

CB Correio Braziliense

Nadinho, garoto de Itaparica que atua no clipe de 'Reza forte' - (crédito: BaianaSystem/Divulgação)

Nesta terça-feira em que se comemora o Dia de Iemanjá (2/2), a banda BaianaSystem lança o single Reza forte, que tem como temática a fé ancestral que perpassa os povos afrodescendentes e latino-americanos, assim como a resistência cultural implicada nestas práticas religiosas.

O single tem a participação especial de BNegão, e integra o primeiro ato do álbum Oxeaxeexu, intitulado Navio pirata, que será lançado na sexta-feira de carnaval, em 12 de fevereiro. O segundo ato, Recital instrumental, tem lançamento previsto para 5 de março, e o terceiro, América do Sol, para 26 de março.

O nome do álbum vem da junção da interjeição "oxe", da saudação "axé" e do nome "exú". "O três, como numeral e simbolismo, além de representar o sagrado, abrem a percepção da realidade como um caminho diferente da dualidade, lados opostos, sim e não, que tem sido a tônica dos últimos tempos. O triângulo, a tríade, o triskel, A Santíssima Trindade, Iuá x Axé x Abá, Krishna, Brahma e Vishnu, o início, meio e fim, animal, vegetal e mineral”, conceitua a banda, em material de divulgação.

A música, composta por Russo Passapusso, SekoBass e BNegão, abre com os versos da Cantata para alagamar (1979), entoados em um sample: "Primeiro, Nunca Matar/ Segundo, Jamais Ferir/ Terceiro, Estar sempre atento/ Quarto, Sempre se unir/ Quinto, Desobediência às ordens de vossa excelência que podem nos destruir." A peça já costumava ser utilizada em shows do Baiana System.

O novo álbum tem produção de Daniel Ganjaman, que trabalhou com o grupo nos dois álbuns anteriores, Duas cidades (2014), e O Futuro não demora (2018).

Clipe

O novo single, disponível nas plataformas digitais de música, chega com um clipe dirigido por Belle de Melo. As cenas foram gravadas na Ilha de Itaparica, na Bahia, lugar anteriormente ocupado por índios Tupinambás e descoberto pelos europeus em novembro de 1501. "Em uma terra onde os terreiros de Candomblé convivem ao lado dos terreiros de Eguns, onde os Caboclos de Itaparica desfilam nas ruas em 7 de janeiro comemorando a Independência do Brasil, numa representação identitária híbrida que remete a nacionalidade brasileira e a mestiçagem de seu povo, tudo foi conduzido com naturalidade e guiado pelas pessoas da ilha", continua o texto de divulgação.

"O professor e Ogan Osvanil Junior, sexta geração da dinastia do clã Daniel de Paula, do culto dos eguns de herança africana, conduziu a reza ao Terreiro do Barro Branco, na casa Ilê Axé Omin Togun. Para surpresa geral, uma casa de Yemanjá, que acolheu a todos numa celebração que abriu caminho para adentrar na mata, local onde o grupo dos Caboclos ensaia e vive na prática o exercício de juntar arte e cultura em sua essência", descrevem.

O elenco do clipe contou com o ator Fábio Lago, natural de Ilhéus (BA), e de Nadinho, um garoto local "que apareceu para todos de maneira tão natural que não se sabe se saiu do mar, do mangue ou da mata, mas trouxe a certeza de que a luz estava presente a todo tempo."