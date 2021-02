Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (3/2)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Despreze a ansiedade



Data estelar: Lua Vazia até 11h16 horário de Brasília, quando ingressa em Escorpião.



Despertar com a Lua Vazia não é o melhor dos cenários, porque o início da vigília deveria coincidir com a objetivação de nossas ideias e planos, uma atitude contraindicada nas Luas Vazias. A alma reconhece isso, mas a mente lógica não está acostumada a confiar que a voz interior da alma seja a melhor orientação possível. Nada disso, a mente lógica se agarra ao seu ponto de vista parcial e, por isso, em vez de se aquietar e despreocupar, começa a torpedear a consciência com ansiedade, a qual, se não for dominada logo de saída, vai se transformando em angústia. Como confiar na voz interior não é uma virtude que se adquira por decreto, mas por persistência e exercício, resta uma saída para lidar com a ansiedade, a tratar tão mal ou pior do que ela nos trata. Despreze a ansiedade, ela não merece que você se apegue a ela.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É preciso arriscar, porque seria impossível saber antecipadamente os resultados de suas ações atuais. Confie em seu taco, tome as providências necessárias para assegurar os resultados, porém, faça as apostas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Impossível agradar todo mundo, porém, não se trata de sair por aí desagradando intencionalmente todo mundo para que não mexam com você, num momento em que seu humor não está lá essas coisas. Melhor tomar distância.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitas das coisas que em outros momentos não mereceriam sua atenção, neste momento parecem importantes demais para serem deixadas de lado. Isso vai tornar tudo mais lento, porém, os resultados serão aprimorados.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há sentimentos que são reais, porque respondem com sinceridade à natureza de um momento. Há, porém, outros sentimentos, que são fabricados intencionalmente na alma, com o objetivo de manipular outras pessoas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para fazer as reflexões pertinentes a este momento, você precisa se retirar aos lugares onde encontra conforto e segurança e, se sentindo à vontade, tomar um bom tempo para estabelecer um diálogo sincero com sua alma.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça deste um daqueles dias normais, em que nada além da rotina toma conta do tempo. E se, a qualquer momento, um imprevisto ou inconveniente quebrar a normalidade, não se preocupe, continue na rotina. Persista.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome um tempo para se ocupar com sua segurança e com a das pessoas que você estima, porém, cuide para que isso não se transforme numa preocupação ansiosa que faça você despender recursos exagerados e desnecessários.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você pode tomar todas as iniciativas que desejar, porém, não se apegue aos resultados, porque esses não estão sob seu domínio, se tornam parte integrante de um cenário com ingredientes muito difíceis de equilibrar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há algumas questões que, se deixadas a seguir seu curso natural, sem você intervir nelas, se resolveriam melhor do que se você se precipitasse a querer conduzir tudo a um destino desejado. Confie na vida.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de toda e qualquer dificuldade que você encontrar para se enturmar, se esforce nesse sentido, porque isso será preferível a você teimar em continuar tomando distância de tudo e de todos. Melhor a turma.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite hesitações, aproveite este momento para fazer mais do que normalmente, abrindo várias frentes de ação simultaneamente. É que, agora, você tem a oportunidade de obter avanços importantes. É só experimentar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Deve haver um equilíbrio entre seguir as eventuais ordens que algumas pessoas dão a você e sua vontade de fazer tudo do seu próprio jeito. Deve haver um equilíbrio entre essas duas condições. Vale a pena buscar.