'The crown' lidera indicações ao Globo de Ouro; veja a lista

CB Correio Braziliense

O Globo de Ouro anunciou nesta quarta-feira (3/2) os indicados da 78ª edição. A premiação será realizada em 28 de fevereiro, mas ainda não há detalhes sobre como ela deve ocorrer em decorrência da pandemia. O evento premia as melhores produções do cinema e da tevê e pode ser termômetro para o Oscar.

Os indicados foram anunciados por Sarah Jessica Parker e a Taraji P. Tina Fey e Amy Poehler voltam ao comando da entrega pela primeira vez desde 2015. No entanto, desta vez elas apresentarão de locais diferentes. Fey estará no topo do Rockfeller Center, em Nova York, e Poehler, em Beverly Hills .

Chadwick Boseman se destacou na categoria melhor ator em filme de drama com A voz suprema do blues. A indicação chama a atenção, visto que a produção da Netflix é o último trabalho do ator, que morreu no ano passado em decorrência de um câncer. Ambientada em Chicago, na década de 1927, a trama apresenta uma sessão de gravação do álbum de Ma Rainey (Viola Davis) é mergulhada em tensão entre o ambicioso trompista Levee (Chadwick Boseman) e a gerência branca que está determinada a controlar a incontrolável “Mãe do Blues”. Porém, uma conversa no local revela verdades que irão abalar a vida de todos.

A Netflix se destacou no número de indicados, a distribuidora recebeu 22 indicações. A série The crown foi indicada em seis categorias: melhor atriz com Emma Corrin e Olivia Colman, melhor ator em série de drama, melhor série de drama e melhor atriz coadjuvante em série. O enredo acompanha a política, rivalidades e relacionamentos da rainha Elizabeth II (Claire Foy). A filha do rei George VI (Jared Harris) sempre soube que não teria uma vida comum. Após a morte do pai em 1952, ela dá os primeiros passos em direção ao trono inglês, a começar pelas audiências semanais com os primeiros-ministros.

O streaming também liderou as indicações de filme com Mank, que acumulou seis indicações. O longa-metragem segue a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane (1941) e a luta com o autor Orson Welles pelo crédito do script do grandioso longa.

A animação Soul, disponível na Disney+, se destacou como possível melhor animação e melhor trilha sonora. O roteiro do longa-metragem se aventura em uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida: Você já se perguntou de onde vêm sua paixão, seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você?

No total, serão 25 categorias premiadas, sendo 14 voltadas para cinema e 11 para televisão. Pela primeira vez na história do Globo de Ouro, as nomeações foram anunciadas virtualmente, seguindo as atuais medidas de segurança durante a pandemia de covid-19.

Confira abaixo todos os indicados:

Melhor ator em filme de drama

Riz Ahmed - O som do silêncio

Chadwick Boseman - A voz suprema do blues

Anthony Hopkins - O pai

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim - The mauritanian

Melhor atriz em série de drama

Emma Corrin - The crown

Olivia Colman - The crown

Jodie Comer - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Sarah Paulson - Ratched

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman - Ozark

Josh O'Connor - The crown

Bob Odenkirk - Better call Saul

Matthew Rhys - Perry Mason

Al Pacino - Hunters

Melhor atriz coadjuvante em filme de drama

Glenn Close - Elegia caipira

Olivia Colman - O pai

Jodie Foster - The mauritanian

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - Notícias do mundo

Melhor série de comédia ou musical

Emily in Paris

O comissário de bordo

Schitt's creek

O grande

Ted Lasso

Melhor atriz em minissérie para TV

Cate Blanchett - Sra. América

Daisy Edgar-Jones - Normal people

Shira Haas - Nada ortodoxa

Nicole Kidman - The undoing

Anya Taylor-Joy - O gambito da rainha

Melhor ator em minisérie ou filme para TV

Bryan Cranston - Your honor

Jeff Daniels - The comey rule

Hugh Grant - The Undoing

Ethan Hawke - The good lord bird

Mark Ruffalo - I know this much is true

Melhor direção de filme

Emerald Fennell - Promising young woman

David Fincher - Mank

Chloé Zhao - Nomadland

Regina King - One nigh in Miami

Aaron Sorkin - Os sete de Chicago

Melhor atriz de filmes

Viola Davis - Ma rainey's black bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising young woman

Melhor atriz em filme musical ou comédia

Maria Bakalova - Borat: Fita de cinema seguinte

Michelle Pfeiffer - French exit

Anya Taylor-Joy - Emma

Kate Hudson - Music

Rosamund Pike - I care a lot

Melhor ator em filme musical ou comédia

Sacha Baron Cohen - Borat: Fita de cinema seguinte

James Corden - The prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The personal history of David Copperfield

Andy Samberg - Palm springs

Melhor atriz em série musical ou de comédia

Lily Collins - Emily in Paris

Kaley Cuoco - The flight attendant

Elle Fanning - The great

Jane Levy - Zoey’s extraordinary playlist

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Melhor ator em série musical ou de comédia

Don Cheadle - Black monday

Nicholas Hoult - O grande

Eugene Levy - Schitt's Creek

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy

Melhor filme de comédia ou musical

Borat: Fita de cinema seguinte

Hamilton

Música

Palm springs

The prom

Melhor série de drama

The crown

Lovecraft country

The mandalorian

Ozark

Ratched

Melhor filme de drama

O pai

Mank

Nomadland

Promising young woman

Os sete de Chicago

Melhor minissérie ou filme para TV

Normal people

O gambito da rainha

Small Axe

The undoing

Nada ortodoxa

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen - Os sete Chicago

Daniel Kaluuya - Judas and the black Messiah

Jared Leto - The little things

Bill Murray - On the rocks

Leslie Odom, Jr. - One night in Miami

Melhor atriz coadjuvante em série

Gillian Anderson - The crown

Helena Boham Carter - The crown

Julia Garner - Ozark

Annie Murphy - Schitt's creek

Cynthia Nixon - Ratched

Melhor roteiro em filme

Promising young woman

Mank

Os sete de chicago

O pai

Nomadland

Melhor animação

Os Croods 2: Uma nova era

Dois irmãos

Sobre a lua

Soul

Wolfwalkers

Melhor filme em língua estrangeira

Outra rodada - Dinamarca

La Llorona - França, Guatemala

The life ahead - Itália

Minari - EUA

Dois de nós - EUA, França

Melhor trilha sonora em filme

The midnight sky

Princípio

Notícias do mundo

Mank

Soul

Melhor canção em filme

Lute por você - Judas e o messias Negro

Hear my voice - Os sete de Chicago

Lo Sí (Seen) - The life ahead

Fale agora - Uma noite em Miami

Tigresa e Tweed - Estados Unidos x Billie Holiday

Melhor ator em minissérie ou filme para TV

Bryan Cranston - Meritíssimo

Jeff Daniels - A regra da comédia

Hugh Grant - O desfazer

Ethan Hawke - O bom senhor pássaro

Mark Ruffalo - Sei que isso é verdade