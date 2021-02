Irmão de brasileira finalista do 'Big brother Itália' morre em acidente

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta quarta-feira (3/2) Lucas Mello, irmão mais novo de Dayane Mello, a brasileira que é finalista do Big brother da itália. O rapaz foi vítima de um acidente de carro, em Lontras (SC). A informação foi confirmada em postagem no perfil oficial dela no Instagram.

Segundo as redes sociais do programa, Dayane saiu da casa e recebeu a notícia por meio de um telefonema de outro irmão dela, Juliano. Ela optou por voltar ao confinamento e disputar a final do Big brother Itália, no próximo dia 26.

A trajetória de Dayane no reality show não foi das mais tranquilas. A brasileira chegou a sofrer xenofobia pelos participantes e a ser ameaçada de estupro na internet.