2º Encontro de Teatro Lambe-Lambe de Brasília tem programação on-line e gratuita

CB Correio Braziliense

(crédito: Youtube/ Reprodução)

Com programação totalmente gratuita e no formato on-line, o II Encontro de Teatro Lambe-lambe de Brasília ocorre até 12 de fevereiro com espetáculos, palestras, rodas de conversas e oficinas. O evento pode ser acompanhado pelo YouTube, com transmissão no canal das Caixeiras Cia. de Bonecas e pela plataforma Zoom (com acesso restrito aos inscritos selecionados). As inscrições poderão ser realizadas pelo Google Forms em links que serão divulgados nos próximos dias nas redes sociais. A programação completa do evento por ser conferida no site.

Com apoio do FAC Ocupação de 2019, as performances do II Encontro de Teatro Lambe-Lambe de Brasília terão base no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. O evento reúne pelo canal do YouTube artistas brasileiros, argentinos, chilenos e uruguaios.



Essência do lambe-lambe no digital

O âmago do teatro lambe-lambe consiste em um universo em formato cúbico, com um metro de aresta, que separa a bonequeira do espectador: o palco é uma caixa de fotógrafos. Uma luz ilumina o interior da câmara, onde bonecos de aproximadamente 20 centímetros têm alguns minutos para contar as histórias que serão apresentadas ao público na edição virtual do encontro deste ano.



Amara Hurtado, das Caixeiras Cia. de Bonecas (grupo responsável pelo evento), comemora a realização apesar da impossibilidade de contato entre pessoas devido à pandemia da covid-19. A atriz formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília em 2008 é fundadora do Caixeiras Cia. de Bonecas, no qual atua, dirigindo e criando espetáculos. Ela acredita que, apesar das limitações do virtual, o teatro lambe-lambe com transmissões pela internet possa ser uma vantagem que as artes de uma maneira em geral estão aprendendo a explorar.



Início do formato

As bonequeiras e arte-educadoras Denise dos Santos e Ismine Lima, ambas atrizes com formação em pedagogia, foram as responsáveis pela criação deste formato de teatro em 1989, em Salvador - BA. Elas estiveram no II Encontro, na palestra Princípios, fundamentos e filosofia do teatro lambe-lambe realizada no dia 1º.



O material de divulgação do evento afirma que, com a disseminação e a evolução da linguagem do teatro lambe-lambe, surgiram diversos formatos e maneiras de encenação no modo presencial, sobre o qual o digital “propõe uma cambalhota”. Em alguns casos, antes da pandemia, o espetáculo podia ser assistido por mais de uma pessoa de cada vez, pois havia mais orifícios na face da caixa voltada ao público.



Serviço

II Encontro de Teatro Lambe-Lambe de Brasília

Por meio do YouTube e do Zoom. Até 12 de fevereiro de 2021, verificar horários na programação disponibilizada no site.

O evento on-line consiste na transmissão de uma série de espetáculos de teatro lambe-lambe com artistas brasileiros, argentinos, chilenos e uruguaios. Além disso, mediante inscrição por formulário disponível nas redes sociais como Facebook, Instagram o público poderá conferir palestras, rodas de conversa e oficinas.