Bloco Eduardo e Mônica se apresenta no Laguna Gastrobar na segunda de carnaval

(crédito: Bloco Eduardo e Mônica)

Sem o tradicional carnaval de rua, o bloco Eduardo & Mônica anunciou que fará uma apresentação em novo formato. Seguindo os protocolos de segurança e higiene contra a covid-19, o show está marcado para 15 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, a partir das 12h, no Laguna Gastrobar, que fica na orla do lago Paranoá, no Clube Ases.



No repertório do bloco tradicional na cidade, guitarras e distorções se unem a pegada da percussão, dando cara nova a clássicos de ícones do rock da cidade como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Raimundos, Plebe Rude, Cassia Eller, Capital Inicial e Natiruts.



Segurança



Em nota, o grupo afirmou que a apresentação seguirá com todos os protocolos de distanciamento social, higiene e segurança, respeitando o decreto nº 41.190, publicado em 11 de setembro no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que permite a realização de apresentações musicais ao vivo em bares e restaurantes do DF.



O Laguna Gastrobar funcionará das 12h às 23h, com aferição da temperatura na entrada, mesas limitadas com distanciamento, acesso obrigatório com máscara e pontos estratégicos de higienização.

Serviço

Bloco Eduardo e Mônica

No Laguna Gastrobar Drinks e Food (Orla do Clube Ases - SCES Trecho 2, Asa Sul). Em 15 de fevereiro, a partir das 12h. Dentre as atrações estarão Bloco Eduardo e Mônica, Daniel Futuro e DJ Maffra. Ingressos equivalentes à meia-entrada: mesa quatro lugares a R$ 200; mesa seis lugares R$ 300; mesa oito lugares R$ 400; mesa bistrô dois lugares R$ 150. Vendas na Bilheteria Digital.