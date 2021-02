Feijoada com Samba do Clube do Choro retorna neste sábado (6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Adriana Ribeiro/Divulgação)

Neste sábado (6/2), a tradicional feijoada com música do Clube do Choro de Brasília está de volta. O Feijoada com Samba, no Café musical, localizado na área externa do espaço cultural, começa às 12h e conta com a participação da cantora Teresa Lopes.

A brasiliense transita com facilidade entre os gêneros que formaram sua identidade musical, como o Jazz clássico e contemporâneo, o Black Music e o Soul, além dos ritmos e das músicas da cultura afro. No repertório, Teresa passará pelo samba de raíz, afoxé, samba de roda e MPB.

A programação do Café Musical também oferece feijoada servida em buffet, ilha de bebidas, estacionamento e espaço kids gratuito.

Serviço:

Feijoada com Samba do Clube do Choro. 6 de fevereiro, na Área externa do Clube do Choro de Brasília. Couvert: R$ 10,00. Feijoada buffet: R$ 39,90. Para crianças até 12 anos: R$ 20,00 (menores de 7 anos não pagam)