Brasileira confinada no 'Big Brother' italiano vê velório do irmão por vídeo

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo brasileira que está confinada no Gran Fratello VIP, o Big Brother italiano, Dayane Mello, acompanhou um trecho do velório do irmão Lucas Mello, nesta última quarta-feira (3/2), por meio de uma chamada de vídeo com a família.



O irmão da modelo morreu na noite de terça-feira (2/3), aos 26 anos, após colidir em um caminhão em Lontras, Santa Catarina. As causas do acidente ainda são investigadas.



Durante o reality show, os confinados soltaram uma lanterna chinesa no céu, em homenagem a Lucas. Além disso, fãs do mundo todo mandaram arranjos de flores para o velório, demonstrando apoio à família, de acordo com a assessoria de Dayane.



Na manhã desta quinta-feira (4/2), a modelo pôde, ainda, conversar um pouco com o pai e o irmão Juliano.



Dayane optou por continuar no jogo



A modelo recebeu a notícia do falecimento do irmão pelo confessionário, na manhã de quarta-feira (3/2).



Bastante abalada, Dayane disse que o último desejo do irmão era que ela fosse campeã do reality, por isso não desistiria do jogo. E, por causa da pandemia, ela não poderia voltar ao Brasil.



Mello já é uma das finalistas do Grande Fratello VIP. Confinada há quatro meses, Dayane conquistou o apoio da torcida brasileira após ser alvo de comentários misóginos e xenofóbicos. Ao longo da edição, ela foi indicada a 11 paredões.