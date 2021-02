Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (6/2)

OQ Oscar Quiroga

Sua alma é livre



Data estelar: Vênus em conjunção com Saturno e quadratura com Urano; Lua míngua em Sagitário.



Sua alma é livre e a prova disso é a dor que você sente quando não pode fazer o que quer, e não se trata de satisfazer caprichos, mas de ter margem de manobra para se aventurar pela vida afora. O que é um ser humano que não pode se aventurar? É um ser humano apequenado, desgastado pela rotina de sacrificar sua vontade de experimentar. Imaginar muito e fazer pouco para praticar a imaginação, essa é a fórmula infalível que desgasta a vida interior e, também, os relacionamentos. O que um ser humano tem de melhor para oferecer não se aprende na enciclopédia digital da Internet, mas através da prática, de todas as tentativas e erros que nos atrevermos a executar. Mas, para isso, temos de preservar a liberdade, em nós e em todas as pessoas com que nos relacionamos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Colocar limites é preciso, porém, também é necessário dar andamento a tudo que foi combinado. Encontrar o equilíbrio entre essas duas necessidades é o seu desafio atual, que não será fácil de ser obtido.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você sabe o que precisa ser feito, mas ainda teima em fazer diferente. Essa é uma atitude arriscada, porque pode muito bem dar certo e encaminhar você ao sucesso, mas se der errado, as pessoas se voltarão contra você.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De pouco adianta possuir a inteligência mais brilhante do Universo se isso não vai ser aproveitado. A inteligência é útil diante das complicações, ela mesma busca se complicar para encontrar saídas brilhantes.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você percebe e não gosta do que percebe, e isso bate fundo na alma. Porém, seria sábio você impor voluntariamente uma demora entre a percepção e a reação, para dar tempo a que as coisas mostrem sua verdadeira cara.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que você pretende que outras pessoas façam tem um destino incerto, porque, a não ser que você manipule estratégica e inteligentemente essas pessoas, elas podem eventualmente fazer qualquer outra coisa.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure não se enervar demais com o estado incerto da atualidade, que parece derrubar seus planos o tempo inteiro. Essa é uma situação passageira, que será superada com relativa facilidade nos próximos meses. Aí sim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Teste suas ideias através das reações das pessoas quando você expuser suas intenções. Se as reações forem adversas, isso não significa que você deva desistir, mas encontrar estratégias mais eficientes para avançar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Voltar atrás nas certezas será sempre muito difícil para qualquer ser humano, tanto mais quando se é deste signo. Porém, se não houver mínima boa vontade para rever as próprias razões, nunca haverá evolução.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que é combinado não é necessariamente o jeito com que as coisas acabam acontecendo. Diante desse cenário, se torna necessária uma dose enorme de flexibilidade. Sua alma consegue tomar essa atitude. Em frente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo diante do estado de incerteza que o mundo impõe a todos, você pode continuar em frente com seus planos. Apenas faça o favor a si de ter boa vontade, e ir retificando esses planos de acordo ao necessário.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto você der seu melhor para que tudo corra de acordo aos seus planos, as chances de bons resultados continuarão muito altas. Porém, em se tratando de pessoas, sempre haverá um grau de incerteza envolvido.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No momento em que você comprovar que suas certezas não eram tão certas assim, porque os fatos as renegam, faça o favor a si de recuar, questionar e refletir com profundidade e sinceridade sobre seu papel nos acontecimentos.