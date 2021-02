Morre intérprete de personagem da saga 'Star Wars': Trisha Noble

RD Ricardo Daehn

Trisha Noble: atriz australiana da saga Star Wars morreu aos 76 anos - (crédito: Disney/ Divulgação)

Foi devido a mesotelioma, um tumor que afeta o revestimento de órgãos vitais, que a atriz Trisha Noble morreu, no dia 23 de janeiro, pelo

que informou o Daily Mail, veículo que noticiou a morte da atriz, aos 76 anos. No cinema, ela se notabilizou pela interpretação de Nobal Naberrie, em Star Wars: Episódio III: A vingança dos Sith, no papel da mãe da princesa Padmé Amidala (vivida por Natalie Portman).

Presente ainda na filmagens de Ataque dos clones (2002), feito três anos antes de Episódio III, Trisha, que morou na Inglaterra e nos Estados Unidos, já havia regressado para retomar a carreira australiana, nos palcos em que despontou nos anos de 1960. Inicialmente, ela foi reconhecida como cantora, com muitas participações no programa Bandstand, ainda com o nome artístico de Patsy Ann Noble.



Na trajetória musical, Trisha esteve à frente de singles famosos com versões para os clássicos Misty, Moon river e Over the rainbow. Décadas antes de Star Wars, sob com o novo nome, Trisha participou de programas televisivos norte-americanos como The Mary Tyler Moore Show e Columbo. Foi em meados dos anos de 1960, que a atriz protagonizou, com direito a cenas no arquipélago de Malta, o primeiro longa de sucesso chamado A morte é uma mulher (e que, nos Estados Unidos, foi alterado para O amor é uma mulher). Na trama, há investigação de rotas de tráfico de heroína para a região do Mediterrâneo.