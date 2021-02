Confira a programação do primeiro fim de semana de fevereiro de 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Bloco Eduardo e Mônica.)

Com folia de pré-carnaval em segurança, estreia de programação, apresentações musicais e teatrais, exposição de arte e feira artesanal, o primeiro fim de semana do mês de fevereiro, nos dias 5,6 e 7, é multicultural e tem programação para todas as idades em Brasília.

Folia segura: pré-carnaval com o bloco Eduardo e Mônica

Depois de quase um ano sem se apresentar, o bloco Eduardo e Mônica, que une clássicos do rock brasiliense com reggae, MPB e a percussão carnavalesca, abre um pré-carnaval diferente no palco 360º do Hostel Sunset (Estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em frente ao Nilson Nelson) neste sábado (6/2), a partir das 12h. Além do Bloco Eduardo e Mônica, o evento vai ter a participação de Djs e MCs da cidade. O pocket show ocorre com capacidade limitada. É necessário reservar a mesa com antecedência. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e custam R$ 30, o individual, e R$ 120 a mesa para 4 pessoas. O uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório e a temperatura dos foliões será aferida na entrada. Para maiores de 18 anos.

Estreia do Terraço Instrumental, que se une ao Sexta Cultural e ao Almoço Musical

No primeiro final de semana do mês de fevereiro, o Terraço Shopping estreia uma novidade: o Terraço Instrumental, que se une ao Sexta Cultural e ao Almoço Musical na programação do espaço. O projeto ocorrerá todos os sábados, às 19h30, na Praça Central, e levará ao palco diversas sonoridades ao longo do ano, passeando pelo jazz, blues, samba, rock, e mais. Neste sábado (6/2), o baterista Sandro de Souza se junta ao pianista Serge Frasunkiewicz e ao contrabaixista Paulo Dantas, na apresentação de um repertório com clássicos da Bossa Nova, Jazz e Samba Jazz.

Nesta sexta-feira (5/2), a Sexta Cultural conta com a presença do cantor e compositor Alysson Takaki. No repertório, clássicos da música internacional em versões acústicas. O cantor se apresenta na Praça Central, às 19h30, na companhia dos músicos Daniel Sarkis (violão) e Marcelo Lima (bandolim).

E, no domingo (7/2), é a vez de Tiago Tunes e Juçara Dantas tomarem conta do Almoço Musical, a partir da 13h. A apresentação dedicada ao choro, também ao som do bandolim e do violão

Programação musical no Ticiana Werner

Nesta sexta (5/2) e sábado (6/2), a programação musical no Restaurante e Wine Bar Ticiana Werner (201 Sul) conta com a presença de artistas renomados da cidade que comandam a trilha sonora do espaço. Das 19h às 22h30 desta sexta, Rosana Brown, acompanhada de Misael Barros (bateria) e André Capochim (teclados), canta clássicos da world music. Já no sábado, o espaço conta com a apresentação de jazz de Kajsa Beijer (voz) e Gregoree Júnior (teclado), também das 19h às 22h30. O couvert custa R$ 15 e é cobrado nas áreas da varanda e salões do wine bar e restaurante. Nos demais ambientes não há cobrança de couvert.

Música ao vivo no Dolce Far Niente



O restaurante e pizzaria Dolce Far Niente também conta com música ao vivo nos complexos gastronômicos do Sudoeste e Águas Claras. O couvert custa R$ 12 e a classificação indicativa é livre.



Sudoeste (Sudoeste - CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília;)



Nesta sexta-feira (5/2), das 19h30 às 23h, a cantora Talíz Cecílio faz show acompanhada da pianista Emanuelle Andrade, em apresentação repleta de clássicos de pop, MPB e jazz. Já no almoço de sábado (6/2), das 12h às 15h, o pianista William da Rocha apresenta sucessos de MPB, bossa nova, jazz, pop, rock, músicas italianas e francesas, e temas de filmes nacionais e internacionais; e no jantar, das 19h30 às 23h, o cantor Tico de Moraes faz duo com o saxofonista e pianista Alex Raich e apresenta clássicos do jazz e MPB. E, no domingo (7/2), também tem apresentação dupla no espaço: no almoço, das 12h às 15h, o pianista Fabiano Cavalcanti faz show Piano Performance com clássicos internacionais de jazz, MPB e grandes hits do momento. À noite, das 19h30 às 23h, é a vez do pianista Mauro Souza, da Joy Band, faz show com o melhor da MPB, da bossa nova e do pop.



Águas Claras (Avenida Castanheiras 1060, Loja 16 a 19; (61) 3451-4750)



Para embalar a noite desta sexta-feira (5), das 19h30 às 23h, a cantora Elaine Duarte e o pianista Mauro Souza fazem duo com destaques de jazz, MPB, Bossa Nova e pop. Já a de sábado, conta com a presença do pianista Mauro Souza, da Joy Band, e o cantor Alysson Takaki que fazem show com o melhor do jazz, da MPB, da Bossa Nova e do pop. E, para fechar o fim de semana, na noite de domingo (7), também das 19h30 às 23h, o pianista William da Rocha apresenta sucessos de MPB, Bossa Nova, jazz, pop, rock, músicas italianas e francesas, e temas de filmes nacionais e internacionais.



Teatro gratuito nos fins de semana do Pátio Aventura



Dando continuidade à programação de férias, o Pátio Aventura apresenta a peça Rapunzel, história clássica infantil encenada pela Cia Néia e Nando. A trama acompanha uma princesa de longas madeixas que foi aprisionada por uma bruxa em uma torre bem alta. O espetáculo será apresentado no sábado (6/2) e no domingo (7/2), e começa às 16h, no piso P3 do Pátio Brasil (Setor Comercial Sul Q. 6 - Asa Sul, Brasília). O ingresso, que deve ser agendado com antecedência, pode ser retirado de forma gratuita e com segurança pelo app do shopping. Vagas limitadas.

Exposição: Natureza e o homem – A arte de AC Vieira

Para quem aprecia as artes plásticas, a mostra A natureza e o homem – A arte de AC Vieira está em cartaz no Espaço Cultural do DF Plaza Shopping (Rua Copaíba, Lote 1 – Águas Claras Norte), com visitação até 28 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 14h às 20h. São pinturas em acrílico e óleo sobre tela, além de esculturas em terracota e pedra sabão e xilogravuras que retratam o ser humano e sua relação econômico-social e ainda a natureza com ênfase para as questões ecológicas. A mostra é gratuita.

Feira autoral Vitrine, no Pier 21

Reunindo produções de diferentes segmentos e de artesãos da cidade, a feira Vitrine ocupa o shopping Pier 21 (Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 02 – Lote 32), de sexta a domingo (5 a 7 de fevereiro), das 12h às 22h. Os corredores do centro de compras serão ocupados por vários expositores com itens como objetos decorativos, roupas, bijuterias, doces artesanais, quadrinhos de cerâmica, vinil e vários acessórios. Entrada franca e classificação indicativa livre.