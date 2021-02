Coletivo de São Sebastião realiza leilão de arte para custear reforma de biblioteca

CB Correio Braziliense

Artista Xibi Rodrigues (foto: Arquivo pessoal)

Nesta sexta-feira (5/2), a partir das 19h, ocorre a segunda edição do Leilão do Absurdo, organizado pelo Coletivo Sebastianas. O intuito do leilão é custear as obras de reforma e estrutura da Biblioteca Exu do Absurdo, um espaço cultural comunitária em São Sebastião.

Serão leiloadas telas de artistas negros em ascensão na cena cultural do DF, como Xibi Rodrigues, Ricardo Caldeira, Pablo Johson e Oberas, com a curadoria e apoio da galeria Pilastra. O evento também conta com a atriz, influenciadora digital e apresentadora Tainá Cary como mestre de cerimônias e Bel Pacífico como DJ.

O leilão funcionará inteiramente on-line, com os lances dados por meio da sessão dos comentários durante a transmissão.

O coletivo também realiza um financiamento coletivo para custear as obras da biblioteca. As Sebastianas - Território Cultural pretender arrecadar R$ 15 mil até 15 de fevereiro para transformar o espaço.

Serviço

Leilão do absurdo. Dia 5 de fevereiro às 19h, via transmissão pelo Instagram.