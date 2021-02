Sessão da Tarde: 'Monstros vs. Alienígenas' é exibido nesta segunda (8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Dreamworks/Divulgação)

No dia do próprio casamento, a noiva Susan Murphy é atingida por um meteorito que a faz crescer até a altura de 15 metros. Após o acidente, ela é levada para uma área restrita, onde o governo mantém um grupo de monstros que devem permanecer isolados da sociedade. Esse é o enredo de Monstros vs. Alienígenas, exibido na Sessão da Tarde desta segunda-feira (8/2), na Rede Globo.

Entretanto, tudo muda quando um ataque alienígena faz o presidente dos Estados Unidos, Hathaway, mudar de ideia. Ele decide libertar os monstros para que ajudem no combate ao novo inimigo, no intuito de salvar o planeta. É assim que se trava a verdadeira batalha entre Monstros vs. Alienígenas.

Além de ter a difícil missão de salvar o planeta, Susan ainda tenta descobrir como manter o relacionamento com o minúsculo marido, Derek Dietl.