Coletivo musical brasiliense Joe Silhueta lança o EP 'Outras trilhas'

CB Correio Braziliense

(crédito: Janine Moraes)

O coletivo musical brasiliense Joe Silhueta lança em 17 de fevereiro o EP Outras trilhas. Serão apresentadas quatro canções que não puderam entrar no álbum Trilhas do sol, o primeiro do grupo lançado em 2018. Algumas faixas do novo EP foram finalizadas só em 2020, são elas: Esconderijos; Peggy, your leather boots (Vaqueiro pobre); e Bicho bicho bicho. A quarta faixa do disco é o medley Cena maravilhosa / Eternamente, arranjado em torno de duas músicas de Walter Franco.

Produzido por Guilherme Cobelo e Jota Dale (que também assina a mixagem) e masterizado por Bruno Giorgi, o EP reúne material nunca lançado oficialmente e chega ao público enquanto a Joe Silhueta aguarda o lançamento do próximo álbum Sobre saltos y outras quedas, que já foi finalizado.



A identidade visual é assinada por Alexandre Lindenberg, do Estúdio Margem, assim como no álbum Trilhas do sol, de modo a manter uma continuidade estética que conecte visualmente os dois trabalhos. Com nove faixas, Trilhas do sol foi o primeiro disco cheio do projeto encabeçado pelo cantor e compositor Guilherme Cobelo, que já havia apresentado anteriormente dois EPs e três singles.

Joe Silhueta carrega influências do rock and roll e do folk norte-americano, e mescla os sons com a brasilidade nordestina e o mix de ritmos com sonoridade brasiliense. A banda é formada por Guilherme Cobelo (voz e violão), Gaivota Naves (voz), Marcelou Moura (baixo e voz), Carlos Beleza (guitarra e voz), Sombrio da Silva (clarinete, clarone, synth, sanfona e percussão), Márlon Tugdual (bateria) e Tarso Jones (teclado).