Fernanda Montenegro é vacinada contra covid-19 no Rio de Janeiro

Desde que a primeira dose foi aplicada no Brasil, internautas pediam a imunização da artista que é considerada o maior nome da atuação no país - (crédito: Reprodução/Instagram)

A veterana das artes brasileiras Fernanda Montenegro foi vacinada contra a covid-19 na manhã deste sábado (6/2) no Rio de Janeiro. Aos 91 anos, a atriz postou um vídeo de agradecimento no Instagram. “Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos”, legendou.

Viral

A atriz que já era querida pelo público da TV, teatro e cinema, conquistou também o posto de ícone da internet brasileira durante o período da pandemia. Em dezembro do ano passado, um comercial gravado por ela viralizou nas redes sociais. "Não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado. Eu existo para o futuro, me chamo esperança", declamou.

Em janeiro deste ano, o nome dela foi parar entre os tópicos mais comentados novamente, mas por outro motivo. Com a chegada da vacina no Brasil, internautas criaram uma campanha pedindo que Fernanda fosse logo imunizada. Entre as brincadeiras, muitos fãs destacaram que queriam garantir logo a vacinação para os familiares mais velhos e para a famosa.