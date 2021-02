BBB21: Carla Diaz vence prova e é o anjo da semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globoplay)

Carla Diaz é o anjo da semana no Big Brother Brasil 21. A atriz venceu a prova disputada no início da tarde deste sábado (6/2) e, com isso, ganhou o direito de salvar alguém do paredão que será formado no domingo (7/2).

Antes do início, no tradicional sorteio, os participantes Arcrebiano, Projota, Fiuk, Karol, Juliette, Carla, Pocah e Lucas conquistaram o direito de participar da disputa.

A prova consistia em um jogo de tabuleiro, no qual os participantes jogavam uma bola para saber se andariam 1, 2 ou 3 casas. Em cada casa havia um instrução ao participante, que podia ser o direito de andar mais casas, um valor em dinheiro ou uma punição. Ganhava quem chegasse primeiro ao fim do tabuleiro.

Cada participante ganhou, ainda, o direito de levar para casa o valor acumulado ao longo do jogo, sendo que o vencedor recebeu mais R$ 5 mil.

Por caírem em casas de punições, Projota e Arcrebiano acabaram eliminados. Já Pocah teve o direito de tirar alguém da disputa e escolheu Lucas. Todos os eliminados perdiam o direito de levar para casa o prêmio em dinheiro acumulado no jogo.

Monstro

A sister ainda teve que escolher dois jogadores para o castigo do monstro. As indicações de Carla foram Lucas e Gilberto. O primeiro precisará ficar vestido de abelha, enquanto o segundo será uma flor. Ambos perdem 300 estalecas.