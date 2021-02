BBB21: com Os Barões da Pisadinha ao vivo, festa tenta aliviar tensão do dia

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A edição deste sábado (6/2) do Big Brother Brasil 21 foi de festa (mas com clima pesado). Com apresentação d’Os Barões da Pisadinha ao vivo — isolados dentro de uma “caixa de música" —, os participantes começaram a noite tentando relaxar com a tradicional celebração do sábado.



A expectativa para o resto do fim de semana, entretanto, é de muita tensão. Terá duas ligações do Big Fone neste domingo (7/2), que colocará mais uma pessoa no paredão e imunizará outra. À noite o telefone vai tocar novamente, para fazer uma troca de emparedados e imunizados. No começo da madrugada terá formação de paredão.

A festa pode se tornar palco de muita tensão, especialmente porque ao longo do dia os brothers solidificaram posições opostas entre dois grupos, um com Gilberto, Lucas, Sarah e Juliette e o restante da casa. Entre troca de farpas, e combinação de monstro para participantes, o clima na casa esquentou, e pode acabar explodindo durante a festança.