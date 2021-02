Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (8/2)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Fazer muito com pouco



Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua míngua em Capricórnio.



De vez em quando dá um desânimo desses que faz a gente se convencer de que, talvez, perdeu a boa estrela, que a sorte acabou, ou de que tudo até aqui foi uma farsa, porque a vida nunca deu aquela decolada que nós imaginávamos. Pois bem, se é pouco o que temos, teremos de fazer muito com esse pouco, porque é aí que reside a magia humana. Sempre fizemos isso, sempre demos a volta por cima com criatividade, não há nenhuma história magistral construída com preguiça, todas foram com atrevimento. Então, se hoje teus próprios pensamentos te apequenam, procura conduzir tua mente com a força de tua vontade, e manobra tua presença para que faça a diferença novamente. E se, por desventura, você nunca teve a sensação de fazer alguma diferença, então, esta é a hora auspiciosa em que você pode expressar um talento que ficou dormente.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A coordenação das diversas pessoas que compõem o momento é o objetivo mais importante a ser dominado por você neste momento. Não se trata de liderança, mas de reunir as pessoas e coordenar suas atividades. Isso sim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você faz é o exemplo que demonstra ao mundo, e que será repetido e mimetizado por outras pessoas. Esse é o tamanho da responsabilidade que você deve medir através de suas ações. Nada mais, nada menos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os convencimentos são temporários, mas é possível os tratar como se fossem perpétuos e, assim, estender além do necessário uma situação constrangedora. A boa vontade de se reinventar é o remédio. Evite perder tempo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O antes não é mais, o depois ainda não é, o que sua alma tem é um “durante” a administrar sem um ponto de apoio conhecido para se sentir completamente segura. Só que não é de segurança que trata este momento, mas de desafio.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A mente humana é uma só e, por isso, acontece de tempos em tempos que algumas ideias são pensadas por muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Aí você ouve coisas que você anda pensando e se maravilha com a situação.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ver o que precisa ser feito nem sempre significa que isso possa ser feito de imediato, porque as coisas do mundo têm seu ritmo próprio e não é sábio colocar obstáculos ao mundo. Procure se adaptar e continue aperfeiçoando.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É necessário expressar o que de melhor a alma pensa e sente neste momento, apesar de que, como o cenário do mundo está insano, parecerá insanidade de sua parte se sentir como se um novo mundo estivesse para nascer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para que tudo corra de acordo com seus planos, desejos e expectativas, você precisa depositar um enorme voto de confiança em que a vida vai acontecer de acordo aos seus intuitos. Eis a questão, a convergência.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dizer com clareza não é garantia de que a informação seja ouvida com clareza também. Você precisa separar a necessidade de você se expressar com clareza da outra, que é sua alma ser entendida ao se expressar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ter os recursos não é o mesmo que saber usar esses recursos para que a vida cresça. Toda pessoa, por exemplo, sabe pensar, mas não é comum que alguém entenda isso como um recurso importante e o coloque em prática.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dilemas, bifurcações no caminho, em geral esse tipo de condição produz nervosismo e suspense, mas neste caso, você verá que as coisas fluem sem necessidade de grandes intervenções, apenas tocando em certos detalhes.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Assim como você estende seu mau humor para muito além dos acontecimentos que o geraram, faça a si um favor e também estenda seu bom ânimo o máximo possível, pela sua força de vontade, apenas porque você o deseja.