'Transplant: Uma nova vida' é exibido na ‘Tela quente’ desta segunda (8)

CB Correio Braziliense

A Tela quente desta segunda-feira (8/2) inova na exibição. No lugar do tradicional filme, a programação traz a apresentação da série Transplant: Uma nova vida. Serão transmitidos os dois primeiros episódios do seriado, que entrou recentemente no catálogo do Globoplay.

Transplant mostra a história de Bashir Hamed, um talentoso médico sírio que precisou fugir do país natal em razão de uma guerra civil. Ao começar uma nova vida no Canadá, Bashir não consegue achar um emprego como médico e acaba trabalhando em um restaurante.

Tudo muda quando um caminhão invade o local em que ele trabalha, atingindo vários clientes. Após o acidente, ele presta socorro e faz cirurgia em uma das vítimas, sem equipamento e em meio aos escombros do restaurante. Com isso, o talento de Bashir como médico é descoberto, o fazendo ganhar uma segunda chance na medicina. Entretanto, ele precisa superar muitos obstáculos ao se adaptar à vida no novo país.

A série é estrelada pelo ator Hamza Haq que, antes de se dedicar à atuação, chegou a cursar um semestre de medicina na faculdade.