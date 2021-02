Show do projeto 'Zé Kéti - 100 Anos da Voz do Morro' com Zé Renato é adiado

CB Correio Braziliense

(crédito: BeatrizGiacomini/Divulgacao)

O centenário de Zé Keti, um dos mais importantes compositores e sambistas cariocas, é celebrado com o projeto Zé Keti - 100 Anos da Voz do Moro, que ocupa o palco do Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília até 3 de março. No entanto, o segundo show do projeto, marcado para 17 de fevereiro, com Zé Renato e Cristóvan Bastos, foi adiado.

O cantor e compositor Zé Renato testou positivo para a covid-19 no último fim de semana e está assintomático. Assim, o artista cumprirá quarentena em casa durante 14 dias e ficará isolado e indisponível para a realização da apresentação.

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília informou que a nova data do show e palestra, que Zé Renato realiza ao lado de Cristóvan Bastos, será divulgada em breve. A instituição também já entrou em contato com as pessoas que compraram ingressos e será feita a devolução do valor pago.

O projeto retoma a programação musical presencial do CCBB, respeitando todas as exigências das autoridades sanitárias em função da pandemia de covid-19, oferecendo 150 lugares.