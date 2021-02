Novelas Amor de mãe e A vida da gente voltam no mesmo dia

CB Correio Braziliense

Regina Casé como Lurdes em 'Amor de mãe' - (crédito: Globo/João Cotta)

O dia 1º de março deste ano é de se marcar na agenda de qualquer amante de novelas. A data foi escolhida pela Globo para as voltas de Amor de mãe e de A vida da gente.

Amor de mãe, a novela das 21h, deve voltar com um resumão da "primeira temporada" para que a gente não se perca na trama que teve que ser interrompida por causa da pandemia. O folhetim de Manoela Dias já está completamente gravado, inclusive o desfecho que envolve a revelação de que Domênico, o filho desaparecido de Lurdes (Regina Casé), é Danilo (Chay Suede), que foi sequestrado e criado por Thelma (Adriana Esteves).

Com um vídeo nas redes sociais, Regina Casé comemorou a data da volta da novela em família.

Já A vida da gente ocupará a faixa das 18h, que hoje exibe Flor do Caribe. A trama de Licia Manzo foi ao ar em 2011 e era uma das mais pedidas pelo público para ser reprisada. O drama familiar gira em torno da disputa entre as irmãs Ana (Fernanda Vasconcellos), vítima de um sério acidente de carro, e Manuela (Marjorie Estiano).

A ideia era substituir Flor do Caribe pela inédita Nos tempos do imperador, cujas gravações já começaram. Mas como a trama é de época, as gravações demoram mais e a emissora preferiu se precaver.

Na faixa das 19h, a segunda parte de Salve-se quem puder também já foi gravada. Mas não há nada oficial se ela que entrará no lugar de Haja coração ou se virá mais uma reprise aintes.