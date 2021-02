Biblioteca Nacional traz jogos no formato escape room para o Espaço Geek

CB Correio Braziliense

(crédito: Daniel Arcanjo )

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) adicionou mais uma novidade à proposta do Espaço Geek, projeto lançado no final de 2019 que conta com um acervo composto de histórias em quadrinhos, mangás, jogos de tabuleiro e eletrônicos. Bastante popular em bibliotecas de todo mundo, o escape room (sala de escape) se trata de um jogo no qual participantes investem tempo tentando sair do local em que estão aprisionados, por meio de pistas e ferramentas escondidas no cenário. Esta atividade está disponível aos usuários da BNB desde o ano passado, no formato virtual pelo google forms, e conta com três títulos: Frankenstein, Halloween e Natal.

A diretora da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), Elisa Raquel Sousa Oliveira, considera esse um projeto educativo.“No fundo, é uma forma divertida de aprendizagem, na qual as pessoas testam seus conhecimentos em áreas tão diversas como português, raciocínio lógico, matemática, história e geografia, entre tantos outros”, defende a gestora do espaço em entrevista à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF).

Popularidade do jogo

A ideia, que se popularizou nos Estados Unidos, começou com bibliotecas estrangeiras fazendo o jogo no formato presencial. Com a pandemia da covid-19, esses espaços adaptaram a atividade para o mundo digital. “Nesse período de pandemia, estávamos pensando em trazer produtos interativos para a comunidade. O próprio Espaço Geek tem esse perfil. Então, juntamos pessoas para trazer jogos variados nas redes sociais da BNB como forma de entretenimento e conhecimento”, explica a servidora Mariana Greenhalgh, em publicação da Secec-DF. Ela coordena o trabalho de uma equipe com mais quatro colegas na montagem do escape room.

O primeiro escape room, Frankenstein foi lançado em agosto, inspirado no clássico da inglesa Mary Shelley. Em outubro, a equipe pôs no ar o escape room Halloween, com a temática de terror e, em dezembro, foi a vez do lançamento do escape room de Natal. Segundo a equipe de mídias sociais do projeto Espaço Geek, uma das ideias para o próximo lançamento poderá ser inspirada em dois filmes que são referências nesse estilo de jogo: Jogador nº 1 (2018) e Escape room (2019). No entanto, ainda não há confirmação.