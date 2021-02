Filho de Karol Conká sofre ataques na internet e pede empatia

BY Bruna Yamaguti*

Jorge Conká, filho da rapper Karol Conká, usou as redes sociais para se pronunciar acerca dos ataques que vem sofrendo devido às polêmicas envolvendo a mãe no Big Brother Brasil 21. O garoto pediu a empatia do público, que tem desaprovado as atitudes da participante e seus sucessivos comportamentos agressivos no programa. Alguns internautas, no entanto, foram além do ‘cancelamento’ da cantora e passaram a insultar também o adolescente, de apenas 15 anos.

"Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa", escreveu o menino nos stories do perfil de Karol Conká no Instagram. "As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio a pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos", completou.

Além de Jorge, a assessoria da cantora também se pronunciou, repudiando os comentários de ódio direcionados ao rapaz. “São ataques cruéis que não têm ligação alguma com os últimos acontecimentos. Esperamos profundamente que tudo o que vem ocorrendo não se torne o próprio espelho da disseminação do ódio que tanto recriminamos”, diz a nota publicada no perfil oficial da rapper no Instagram.







No Twitter, alguns usuários se revoltaram com os ataques sofridos pelo adolescente e também pediram por empatia e limites:

Família a cretina é a Karol Conká e não os amigos e o filho dela hein?? Já tão atacando o mlk que tem só 15 anos nas redes dele. Calmô, tem que cobrar a pessoa certa. — ¡Bea! (@beartizzz) February 8, 2021

Ow, deixa de ser BABACA.

O filho da Conká não tem nada a ver com o comportamento abjeto da mãe na casa. É um guri de 15 anos que não contribuiu em nada pros atos abjetos dela.



Parem de envolver quem não tem nada a ver nas coisas, eu hein — Enebê - vacina JÁ! (@nauebernardo) February 8, 2021

BOM SENSO MEU POVO!!!

podem odiar horrores a conka, mas o que diabo o filho tem a ver???? https://t.co/IndrupvQqq — gayzinha de krakoa (@r_aphaeltf) February 8, 2021

