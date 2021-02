Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (9/2)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Lua vazia e despreocupação



Data estelar: Lua que míngua em Capricórnio será Vazia das 14h23 até 22h21, horário de Brasília



Os períodos de Lua Vazia não combinam com o ímpeto produtivo e realizador de nossa civilização, nem tampouco com a vigília, porque é nela que nos obrigamos a ser engajados, presentes e ativos. Os períodos de Lua Vazia são licenças cósmicas para nos despreocuparmos, o que só pode acontecer se estivermos desapegados dos resultados de nossas ações. Quanto mais apego temos sobre os resultados, maiores as chances de nos preocuparmos de tudo dar errado. Quanto mais desapegados formos, mais leves e alegres seremos em tudo que fizermos. Fomos talhados para sermos preocupados, porque parece ser essa a essência da vida adulta. Porém, se vivermos preocupados, nunca seremos quem verdadeiramente somos. No tempo livre e na despreocupação se mostra nossa verdadeira natureza.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para criar uma coesão entre as pessoas que precisam coordenar suas atividades entre si, vale menos uma liderança de autoridade e muito mais uma constante retificação e diálogo, para que todos se sintam à vontade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se há dilemas ou não há dilemas, não deveria ser esse um objeto de preocupação, porque o assunto, agora, é pensar menos e fazer mais. A atividade, seus resultados, a forma com que você produz, só isso importa agora.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todo ser humano é livre, mas poucos usufruem da liberdade, porque não sabem o que fazer com ela, se acostumaram a existir dentro de prisões subjetivas, feitas de convencimentos equivocados. Cuide para não se meter nisso.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Transitar por terrenos que em outros tempos teriam sido evitados, essa é a comprovação de que a vida continuará sendo sempre um mistério, porque, quando sua alma se convencer de a ter entendido, lá virá ela com uma novidade.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que de forma inadvertida, você ouve expressões que esclarecem e consolidam as coisas que você também anda pensando. As ideias circulam pela mente de nossa humanidade e são pensadas ao mesmo tempo por muitas pessoas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O momento encerra grandes potencialidades, como sempre, e sua alma as percebe com muita facilidade. Escolha uma, dentre as tantas que se apresentam, para começar a desenvolver a maneira de a tornar realidade.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seja seu melhor, sem importar se a situação não tenha nada demais, nem de menos. Ser seu melhor é, também, melhorar cada atividade em que você se envolver. Além disso, ser seu melhor não precisa de testemunhas, só você.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É preciso que haja convergência entre seus desejos e aquilo que é maior que seus desejos, a própria vida, que é a verdadeira dona de seus desejos. Tentativa e erro, para o ser humano o processo é esse e nenhum outro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A oportunidade de dizer com clareza o que sente e pensa a respeito dos acontecimentos em curso está aí, a todo momento. Não há garantia, porém, de que essa clareza exista na recepção das informações, entende?



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mais importante do que você ter algum recurso disponível é saber como fazer para o usar. Os recursos são instrumentos, meios para fazer com que a vida se torne mais plena, desenvolvendo inúmeras potencialidades.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há decisões que são decididas nem antes nem depois, mas durante os acontecimentos. São horas de grande fluidez, mas que dão certo nó na barriga também, porque, de repente, você desconfia de que não vai dar conta.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que o mau humor seria um luxo agora, não daria para perder nem um segundo com ele. Veja como a complexidade da vida serve para dar suporte a um maior desenvolvimento.