'Amigas para sempre' marca o retorno de Katherine Heigl aos holofotes

CB Correio Braziliense

(crédito: Mario Anzuoni/Reuters)

Na quarta-feira (3/2), estreou na Netflix a série Amigas para sempre, drama baseado no livro homônimo da escritora Kristin Hannah. A série teve uma boa recepção de público e crítica, mas o que mais marcou o lançamento foi o retorno da atriz Katherine Heigl a uma grande produção de televisão.

Katherine Heigl começou a carreira artística no cinema aos 14 anos no filme Aquela noite, em 1992. No entanto, foi em 2005 no papel de Izzy Stevens, interna do Grey Sloan Memorial Hospital, no fenômeno de Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy, que rumou a ao estrelato. A personagem teve um dos arcos mais importantes das primeiras temporadas da série, que atualmente lançou o 17º ano.

Com o sucesso no seriado médico, Heigl voltou ao cinema e fez comédias românticas como Ligeiramente grávidos, Verdade nua e crua, Vestida para casar e Juntos pelo acaso. Chegou a vencer um Emmy pela doutora Izzy e concorreu a dois Globos de Ouro pelo mesmo papel.

Contudo, algumas declarações da atriz levaram-a a uma fama de “difícil” em Hollywood. Primeiro, ela se recusou a concorrer a prêmios pelo papel em Grey’s Anatomy, por julgar repetitivo. Também criticou o teor machista de Ligeiramente grávidos, filme dela que mais fez sucesso. Tudo isso antes do movimento Me Too, que denunciou casos de assédio, machismo e opressão, principalmente com mulheres, na indústria cinematográfica.

Ela ficou um tanto distante de grandes produções, fazendo filmes de menor orçamento e pequenas participações em séries. O mais influente papel que fez foi o de Samantha Wheeler no seriado de advogados, Suits, atuando em 26 episódios entre 2018 e 2019.

Novo começo em Amigas para sempre

A atriz está de volta agora no drama que conta a história da amizade entre Tully Hart, personagem de Heigl, e Kate Mularkey, interpretada por Sarah Chalke (Scrubs). Com muita química em cena, as duas protagonistas entregam uma boa primeira temporada que fez sucesso com o público da Netflix e com a crítica especializada em séries.

Os livros homônimos que baseiam o seriado até o momento têm dois volumes, e muitas vezes apelam ao melodramático. Porém, com todo sucesso de produções como This is us, Amigas para sempre se mostra promissora para um futuro de sucesso na Netflix e também para a retomada da carreira de Katherine Heigl, que ainda possui muita história de Tully para viver.