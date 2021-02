Atriz indicada ao Grammy vai substituir Naya Rivera em 'Step up: High water'

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP/ VALERIE MACON )

O canal Starz divulgou que Christina Milian será a substituta de Naya Rivera na terceira temporada de Step up: High water. Naya fazia o papel de Colette, protagonista do seriado.

Em julho de 2020, Naya foi encontrada morta no Lago Piru, na Califórnia. A atriz, que foi vítima de um afogamento, tinha apenas 33 anos e estava acompanhada pelo filho, que foi encontrado com vida em um barco à deriva próximo ao local.

Em comunicado oficial, Christina disse que está muito animada em se unir à família Step up. “Eu sei que tenho uma grande responsabilidade pela frente. Naya era incrível. Espero homenagear Naya, sua família, amigos e fãs com um ótimo desempenho”, disse ela. Além de atriz, Christina também é cantora e já foi indicada ao Grammy em 2005.

O elenco completo da série volta para a terceira temporada, com exceção de Naya. A produção é composta por Ne-Yo, Faizon Love, Jade Chynoweth, Carlito Olivero, Terrence Green e Eric Graise. Ne-Yo, protagonista do seriado, disse: "Não há substituição para a Naya. Vamos ser diretos. O espírito dela vive em nossas memórias e em todas as partes do que esse show é e será”.

Quanto à entrada de Christina, ele completou: "Eu estou mais que certo da habilidade dela de trazer energia e luz sobre esse personagem que os fãs de Naya e o resto do mundo amarão. Nós recebemos Christina de braços abertos e cercamos ela com amor e apoio. Eu estou animado e mal posso esperar para o mundo ver isso”.

Já Holly Soresen, criadora da série, lamentou a morte de Naya e afirmou estar feliz com a entrada de Christina no elenco.

"A morte de Naya foi uma perda terrível para o nosso mundo que, francamente, nunca deixaremos de lamentar. Era quase impossível considerar que poderia existir alguém tão graciosa e amorosa que pudesse nos ajudar a honrar nossa perda. Christina é excepcional e uma performer deslumbrante. Estamos muito felizes por ela se juntar à nossa família", disse.

Se ela dança, eu danço

O canal Starz irá transmitir a primeira e segunda temporadas de Step up, originalmente exibidas no YouTube, a partir de 5 de março. As gravações da terceira temporada iniciaram neste mês em Atlanta, nos Estados Unidos.

A série, baseada na série de filmes Se ela dança, eu danço, conta a história de Sage Odom, fundador da High Water Performing Art School de Atlanta, e Colette, rainha de High Water e par romântico de Sage.