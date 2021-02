Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (10/2)

OQ Oscar Quiroga

O tamanho do indivíduo



A realidade individual é real, mas não tão real quanto a realidade de sermos parte integrante de um grupo maior, o qual, em última instância, é o reino humano. A realidade individual é real, mas é pequena, egoísta e exclusiva, quando não agressiva também, porque precisa se defender o tempo inteiro dos acontecimentos que lhe revelam o quanto é pequena essa realidade individual, diante da grandeza da vida. As correntes de vida que circulam pelo Universo se manifestam em primeiro lugar através de grandes conjuntos de Vida, como uma galáxia, um sistema solar, um planeta, um reino da natureza e, nessa escala, a individualidade é o último elo da corrente, o menor, mas em nosso caso humano, um elo menor que se impõe e pretende ser maior, único e original, sem se lembrar que toma emprestada sua originalidade de algo maior que ela.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo está em seu devido lugar, mas composto de uma maneira tão complexa e intrincada que sua alma não consegue decidir se o momento é bom, ou se é apenas o prenúncio de um desastre. É tudo junto e ao mesmo tempo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A ambição jogou um papel muito importante na história de como você veio a parar aqui e agora. A ambição, o desejo, sua forte vontade de progredir, todos esses ingredientes precisam ser avaliados neste momento.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Desfrute dos bons sentimentos e do alento que tudo está dando agora. Mas, não se estenda na celebração subjetiva, procure, o mais rapidamente possível, trazer para a realidade esse futuro desejável que você sonha.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É tanto o que sua alma precisa ter em mente, e tanta clareza necessária para não perder a cabeça no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que dá a impressão de que não vai dar conta. Vai dar conta sim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Compartilhar. A questão mais importante de um ser humano, seu valor, se mede através de o quanto compartilhamos os bons momentos, as boas emoções e todos os projetos que servem ao propósito do desenvolvimento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há mais sementes do que frutos, ou seja, tudo precisa ser muito bem trabalhado, neste momento, para que, no futuro, você desfrute dos resultados. É um trabalho braçal, na confiança de resultados futuro. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você é seu maior produto, você é o que você deve cuidar mais nesta vida, porque sem você, não terá sua vida nem tampouco tudo que está vinculado a ela. Não se trata de egoísmo, mas de prioridade vital, só isso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Uma enorme parte de sua vida está sendo deixada para trás definitivamente, e você não conhece, ainda, o que viria depois, apesar de sonhar com isso. A incômoda situação entre o antes e o depois. Processe essa.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você precisa fazer uma triagem muito seletiva, para não se atrapalhar com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Procure selecionar as novidades de acordo com seu interesse e deixar de lado o que não importa.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sentir segurança é confortante, mas não é um destino em si mesmo, apenas o refúgio entre uma encrenca e outra. Esse é um processo necessário, porque, como a alma poderia se reinventar sem se encrencar? Impossível!



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todas as iniciativas recaem sobre você, porque se você não iniciar o movimento, muito provavelmente a força da inércia continuará deixando tudo como está, e tudo continuará mesmo como está. Não há tempo a perder.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vida é maior que você o tempo inteiro. Essa constatação é sofrida em algumas épocas, porque representa sua falta de destreza para a navegar. Mas a constatação agora é alegre, porque convida a participar de algo maior.