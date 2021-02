Globo homenageará desfiles históricos em programação especial de carnaval

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Grilli/Riotur)

No intuito de suprir a ausência dos desfiles das escolas de samba deste ano, a Rede Globo exibe o especial Desfile número 1 Brahma, que relembra 28 apresentações históricas. Durante as madrugadas de sábado (13/2) e domingo (14/2), serão exibidos desfiles das escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A escolha dos desfiles foi feita por curadores especializados, ligas independentes, agremiações e pelas próprias escolas de samba. A apresentação do especial será feita pelo ator Ailton Graça, que já foi mestre-sala da Gaviões da Fiel, e pelo carnavalesco e pesquisador Milton Cunha.

Durante o especial, feito em parceria com a Ambev, os telespectadores poderão participar da programação. O público poderá eleger os melhores desfiles de todos os tempos por meio de uma votação no site do Gshow. "O resultado será anunciado ao final da transmissão de domingo, uma competição simbólica onde o maior vencedor é o samba brasileiro", afirmou a emissora em nota.

Governos de SP e RJ tomam medidas para evitar aglomerações

As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro têm tomado medidas protetivas a fim de evitar aglomerações durante o feriado de carnaval.

O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que proíbe a concentração e o desfile de blocos e escolas de samba na cidade entre 12 e 22 de fevereiro deste ano, enquanto o governo de São Paulo decidiu cancelar os pontos facultativos de segunda (15) e terça-feira (16) de carnaval, e Quarta de Cinzas (17).