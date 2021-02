Sesc-DF promove live interativa de carnaval para idosos nesta quinta-feira (11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Internet/ Reprodução)

O Sesc-DF realiza nesta quinta-feira (11/2) uma live carnavalesca com programação voltada para o público idoso. As pessoas poderão participar a partir de casa, vestindo fantasia, e se unindo aos mais de 2 mil participantes do Grupo dos Mais Vividos (GMV), uma iniciativa da instituição. A transmissão será realizada pelo canal no YouTube do Sesc-DF, a partir das 16h.



“Mesmo de forma virtual, é muito importante manter o público ativo, focado na manutenção das capacidades funcionais, cognitiva e social. É um evento cultural, que resgata memórias afetivas aos participantes", explica em nota, Adriana Costa, coordenadora da área de Assistência do Sesc-DF.

Serviço

Live de Carnaval – Abre alas do Grupo dos Mais Vividos - Sesc-DF

Em live transmitida pelo canal do YouTube do Sesc-DF. Nesta quinta-feira (11/02)2021, a partir das 16h. Gratuito.